“Pasaron a un segundo plano”, dijo Luis Scola

Finalmente, Luis Scola rompió el silencio y le agregó pura incertidumbre a una decisión que seguramente tomará más adelante, cuando el panorama deje de estar enfocado en la salud y vuelva a direccionarse a lo estríctamente deportivo.

Dentro de una videollamada con un colega español (Sergio Vegas), el interno de Olimpia Milano respondió sobre varias cuestiones justo en el día en el que debería haberse jugado el partido ante Baskonia, con su consecuente regreso al Buesa, lugar en el que supo destacarse.

Allí, Scola manifestó: “Estoy bien, así como estamos todos en esta parte del mundo, y próximamente en todas partes del mundo, pero la verdad es que estoy bien. Me gustaría estar haciendo otras cosas, pero bueno”, dijo en relación a su rutina.

Ya en el marco deportivo, el campeón olímpico en 2004, que tuvo un gran Mundial en China el año pasado, destacó: “Es raro, no voy a negar que era un partido especial, que tenía expectativa, aunque suelo no ponerla en los partidos. En su momento pensé solamente en ir y jugar, sin pensar mucho, porque es algo que por ahí no podés controlar y después te saca de foco. Pero la verdad es que todo eso pasó a un segundo plano. Es tan grande la situación en la que estamos. Tan única, tan todo... de hecho me preguntaban por los JJOO y yo lo último en lo que estaba pensando era en eso. Me decían y ahora un año más, y qué vas a hacer, el gran dilema. Y yo ni me había puesto a pensar. Nosotros estábamos volviendo de Roma hace 3/4 semanas y el tren en el que estábamos frenó, dijo el tren está en cuarentena y de ahí empezaron a surgir un sinfín de cosas que, por separadas, es tan difícil pensar que iban a pasar. Si las ponés todas juntas, en la misma semana, es ridículo. Si te lo decía hace un mes era ridículo. Se suspendió un partido de la Lega, uno de Euroliga, después la Lega, la Euroliga, los Juegos Olímpicos. Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando, que todo pasó a un segundo plano. No sé si alguna vez este partido se va a jugar algún día, no sé si yo voy a estar para jugarlo, no sé si voy a estar en los JJOO...todo pasó a un segundo plano. Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo”, concluyó.