La Loma: creen que el detenido “les vació” el cargador a los padres

Guillermo Ignacio Bertolotti (28), quedó ayer detenido en la causa que lo investiga como principal sospechoso por el asesinato a balazos de su padre, el arquitecto Guillermo Marcelo Bertolotti (60) y el intento de asesinato, en la misma escena, de su madre, la docente Nancy Santoro (62).

En tal sentido voceros judiciales revelaron que el fiscal que investiga el caso, Juan Mennucci (UFI Nº 5), dispuso por la mañana la aprehensión del sospechoso, y por la tarde pidió la detención, a partir de una serie de elementos probatorios obtenidos en la causa:

*El padre habría mencionado antes de morir: “Fue mi hijo”.

*Se secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros que pertenecerían una pistola marca Taurus que tenía el sospechoso y fue secuestrada con su cargador puesto y vacío, en una de las habitaciones de la casa, dentro de un ropero.

*En el auto del imputado, un VW Fox, gris, que estaba estacionada en la puerta de la casa situada en 29 entre 41 y 42, se halló la caja plástica de esa pistola.

*Una captura de pantalla de un celular donde se ilustran las llamadas entre el imputado y un sobrino de la víctima, que aportaría evidencias sobre el hecho.

*La declaración de ese familiar y de vecinos que dieron cuenta sobre las detonaciones de un arma de fuego, en la escena del hecho.

*El acta de los policías que intervinieron en el procedimiento de aprehensión, con el secuestro del arma y las vainas servidas.

*El imputado fue encontrado dentro de la vivienda de sus padres, minutos después del tiroteo.

El pedido de detención fue consentido por el juez de Garantías que interviene en el caso, Guillermo Atencio.

En la orden de detención, el magistrado detalló que en la investigación se reunieron elementos de prueba para acreditar que “en la noche del primero de marzo último, en el interior del domicilio” de La Loma, “al menos un hombre, por circunstancias que todavía no se han podido establecer, disparó en múltiples oportunidades con una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, que portaba, hacia la integridad de sus progenitores”, causando la muerte del padre y heridas graves a la madre.

El juez y el fiscal calificaron el hecho descripto como “homicidio calificado por el vínculo”, en perjuicio de Bertolotti, y el mismo delito en grado de tentativa, del que resultó víctima Santoro. En ambos casos también con el agravante del uso de arma de fuego.

En principio, el imputado fue patrocinado por los abogados defensores Martina Rafetto y Julián Rimada.

Posteriormente, familiares y el imputado decidieron contratar a los abogados Walter Gisande y Ezequiel Olgiattipara para ejercer esa defensa.

Tomando helado

Allegados al sospechoso revelaron ayer que éste negó su participación. Habría relatado que en la noche del domingo cuando llegó a la casa de sus padres, lo recibieron tomando helado y le convidaron pero no quiso porque se iba a tomar cerveza con un grupo de amigo.

Luego, habría indicado que fue al baño y en ese momento escuchó los disparos, que salió de inmediato y que unas personas huyeron por los fondos.

Ese relato no forma parte del expediente. Tendrá la oportunidad de hacerlo frente al fiscal Mennucci esta mañana, al ser citado a declaración indagatoria.

Fuentes de la investigación explicaron que Mennucci considera clave en la pesquisa los resultados de pericias que serían definitorias: el dermotest al sospechoso en busca de restos de deflagración del arma y pericias a los celulares secuestrados en la escena del crimen.

A la vez, el fiscal aguarda la autorización de los médicos que atienden a Santoro en el San Martín para tomarle declaración testimonial.

El fiscal quiere corroborar si, como indicaron versiones de la investigación policial en los primeros minutos tras el ataque, la mujer dijo que no sabía quién había disparado, que no escuchó el estruendo de las detonaciones y solo sintió un ardor en el cuerpo. A la vez, se mencionó, en otra versión, que directamente habría contradicho a su marido, indicando que no fue su hijo de 28 años el autor de la agresión.

Tan sorprendidos como los vecinos, que adjudicaron inicialmente los disparos a un robo, se mostraron ayer varios familiares que hablaron con el fiscal y los pesquisas de la Policía. “Nadie” aportó una pista que pudiera conducir a un problema familiar, se indicó.

Algunas versiones indicaban que el joven, empleado en una empresa de logística, solía visitar a los padres y también mantiene una relación fluida con su hermana, una mujer que tampoco vive en la casa de La Loma, donde la familia Bertolotti Santoro se afincó hace décadas.

Guillermo Bertolotti, trabajaba en el Ministerio de Infraestructura, donde le faltaba poco para jubilarse. Su esposa es maestra jardinera.

Bertolotti hijo vive en una casa situada en Villa del Plata (Punta Lara) que perteneció a una de sus abuelas.

“Todos los que vinieron dijeron que es un pan de Dios, pero hay pruebas muy fuertes que lo incriminan en una masacre”, indicó un investigador con acceso al expediente judicial.

Los investigadores con los que habló ayer este diario rechazan de plano la versión del acusado, quien dijo estar dentro del baño cuando estalló la secuencia de los tiros. Según esas fuentes fueron doce.

“Les vació el cargador”, concluyó un vocero de la pesquisa. Entre los puntos por resolver está la dinámica de la trágica escena: “es posible que la mujer se hay interpuesto entre el tirador y el hombre asesinado. Tiene las heridas en las piernas y los brazos”, indicó uno de los investigadores y calculó que Bertolotti atinó a escapar: “los tiros en la espalda indicarían que intentó protegerse huyendo”.

12 vainas servidas calibre 9 milímetros levantaron los policías dentro de la vivienda. Se investiga si fueron disparadas con la Taurus 9 milímetros, hallada dentro de un ropero, con el cargador vacío. También se secuestró en la casa una pistola calibre 22.

En la línea de fuego, entre Bertolotti hijo y su esposo, podría haber quedado Nancy Santoro. Según una pista que trabaja la Policía, en el marco de la hipótesis que señala al joven como autor de los disparos, la mujer se habría interpuesto en la balacera dirigida al arquitecto. Recibió entre 4 y 5 tiros en las piernas, los brazos y el abdomen.