En dos escruches, desvalijaron cinco propiedades en Olmos y San Carlos

Maximiliano (28) vive con su pareja en uno de los departamentos emplazados en un predio de 39 entre 137 y 138, una zona que se encuentra en alerta constante desde hace varios meses debido a la escalada de delitos que parece no tener techo. El domingo pasado el joven regresó de trabajar a la tarde y se topó con que había sido víctima de un escruche. Y, junto a el de él, otros tres inmuebles.

Una situación similar vivió en Lisandro Olmos el médico Francisco Tabellione, vinculado al club Gimnasia y Esgrima. En su caso, la situación podría haber sido mucho peor, ya que a través de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, el damnificado pudo observar que los ladrones “lo estaban esperando” para cometer una entradera.

Según le dijo Maximiliano a EL DIA, “yo estaba trabajando y en el resto de los departamentos no estaban tampoco”. Para ingresar debieron “romper cadenas, candados y luego barretear las puertas” de cada unidad, detalló. Eran las 17 y, si bien se trata de una calle transitada, a los delincuentes no les importó. Una vecina “vio a una pareja y a la chica que tocaba timbres” para confirmar que no los lugares escogidos no tuvieran moradores.

“A las 18, cuando volví me encontré con ese panorama. Adentro de mi casa estaba todo revuelto. Al que vive al lado le avisé por teléfono y vino enseguida”, manifestó.

La misma mujer le diría después que los dos sospechosos “andaban en un Renault Megane negro” en el que cargaron todo lo sustraído. “Me llevaron el televisor, la computadora, todo de electrónica. Revisaron todo, hicieron un desorden importante”, destacó.

Tras el incidente, los vecinos se juntaron para pedir una garita policial en la plaza, “porque a la noche se pone muy complicado y no es la primera vez que roban en la cuadra. A mitad del año saquearon a una pareja y se tuvieron que mudar”, explicó Maximiliano.

Por otro lado, reveló que uno de los inmuebles linderos “tiene una cámara y queremos ver si filmó todo”.

“SE CANSARON Y ENTRARON”

Por otro lado, en 60 y 183, tres sujetos protagonizaron un escruche que, conforme a lo indicado por el damnificado, podría haberse transformado en una situación mucho peor. Es que, por lo que pudieron observar en la filmación del sistema de seguridad, los intrusos “esperaron” durante dos horas y media el retorno de los propietarios “hasta que se cansaron y entraron”, manifestaron.

Tabellione señaló que “justo fue el cumpleaños de uno de mis sobrinos y por suerte se quedaron a dormir mis hijos (los dos son menores) y mi esposa tardó más en volver. Yo juego al fútbol en un torneo y como lo ganamos dijimos ‘vamos a hacer un asado’, así que me quedé y regresé más tarde lo normal”. Al llegar se toparon con los vestigios del robo. En ese sentido, el médico sostuvo que “estuve viendo por las cámaras y los tipos -armados- estuvieron sentados, escondidos, un montón de tiempo. Creo que se pudrieron de esperar y decidieron entrar, rompieron las cámaras, la sirena de la alarma de afuera y ahuyentaron a los perros a ladrillazos”.

El botín consistió de “dos televisores, elementos personales como relojes o la ropa que uso para el club, botines, una PlayStation, la mochila con los útiles de los nenes”, graficó. Asimismo, refirió que “estos últimos 10 días hubo muchos hurtos en las cercaníasy la verdad es que andamos con miedo”.