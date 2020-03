El viaje de Wanda con sus hijos en medio de la pandemia que enfureció a Maxi López

Maxi López reaccionó con mucho enojo contra su ex pareja Wanda Nara que decidió viajar con sus hijos a Italia en medio de la pandemia.

"¿Qué te pasa por la cabeza?, dijo furioso Maxi cuando se enteró del viaje.

Las crónicas periodísticas señalan Wanda se encontraba en París junto a los tres hijos que tiene con Maxi López, además de Mauro Icardi y las dos niñas que tiene con él (Isabella y Francesca). El joven juega en esa ciudad, en el PSG, y durante el año -en circunstancias normales- la modelo y sus niños viajan con regularidad de Francia a Milán, donde tienen su casa, la mayoría de sus actividades y sus afectos.

Y en medio de la pandemia que tiene como epicentro a Italia, Wanda viajó con sus cinco hijos de regreso a su casa en Milán. La propia mediática publicó fotos de los niños jugando y compartiendo momentos con su abuelo en la imponente propiedad familiar.

Esto enfureció a Maxi López, quien se manifestó en su cuenta en Instagram. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro", le consultó a su ex esposa, sin mencionarla.