Cinco idiomas distintos, la efusividad que se confunde con enojo y un invierno duro que se templa con sopa

“Los eslavos parecen estar siempre enojados pero son serviciales” “El idioma es una distancia que hay que intentar acortar con señas” “La vida es de montaña, con comidas fuertes y se toma mucha sopa para aguantar el invierno”. Así describió, en un par de palabras, Andrés Yllana al pequeño pueblo donde lo llevó el destino a través de su profesión. Se llama Sežana, y es uno de los cinco municipios eslovenos del Carso ("Kras" en esloveno, "Karst" en alemán), una región ubicada al sudoeste de Eslovenia, que limita con la ciudad italiana de Trieste, a la cual perteneció en su momento.

Allí, el ex jugador del Lobo, integrante del recordado equipo de 1996, es ayudante técnico de su amigo Mauro Camoranesi en el humilde NK TABOR Sežana de la Primera División del fútbol local y pelean por conservar la categoría

En diálogo con EL DÍA, el Chueco contó, tras algunos meses de trabajo, que la experiencia es buena, como todo trabajo que genere un crecimiento desde lo profesional:“La experiencia en Eslovenia es buena. Todo lo que sea trabajo a uno lo cultiva”

Sežana tiene un atractivo paisaje montañoso pero no demasiado más que capte la atención de un turista. Un paseo por Sežana puede concretarse naturalmente en un día visitando el Karst Living Museum, el Jardín Botánico junto a la Villa Mirasasso y realizando una recorrida por el sector vitivinícola y completado con algún almuerzo en una bodega llamada Vinakras Sežana.

“Es una vida de montaña, con comidas más bien fuertes sobre todo en el invierno, con muchas calorías, se toma mucha sopa para aguantar el frío. Se ve mucha montaña, en Eslovenia también hay mar y hay mucha conexión con Italia. Vas en una autopista, hiciste 10 km y pasaste a Italia, hacés 40 para otro lado y desembocás en Croacia. La ciudad que vivo yo, es muy chiquita y limita con Trieste”, contó el entrenador al finalizar su día casi de madrugada (cuatro horas más que Argentina).

Tras la Segunda Guerra, Sežana se anexó a la República de Yugoslavia, para finalmente independizarse junto al resto de Eslovenia en 1991. Sus habitantes no escapan a la cultura común de los eslovenos. Yllana también contó cómo son ellos en el trato diario: “Los eslavos son reservados, cuando expresan las cosas lo hacen de manera efusiva y acalorada. Son expresivos para charlar y discutir, y da la sensación de que siempre están enojados. Es su forma de ser, son así, pero en realidad son muy serviciales y te demuestran el cariño con acciones más que con palabras”.

Justamente porque muchas veces esas pocas palabras que se intercambian tampoco se entienden mucho y hay que ingeniárselas. Es que el idioma es una dificultad a sortear en estos primeros meses de experiencia.

“El idioma es una distancia que hay que intentar acortar con señas universales, ejemplificando las cosas, con ediciones de video. Tenemos esloveno, francés, croata, inglés, italiano, hay un traductor para el francés, y nos vamos haciendo entender. El correr del tiempo va facilitando las cosas”, comentó.

Aunque en varias ocasiones, una misma indicación recorrió todos los sectores del campo a través de diferentes intérpretes que fueron un nexo hasta que el mensaje llegó al destino final: “Un montón de veces nos pasa que damos una indicación en italiano o inglés, y los cinco africanos que tenemos no entienden porque hablan en francés. Entonces cuando no está el traductor, algunos compañeros que entienden le pasan en francés la información. A veces una indicación se va expandiendo de a poco entre todos los jugadores hasta que le llega la orden al receptor final”, recordó entre risas.

FÚTBOL TÉCNICO Y BIEN JUGADO

El fútbol esloveno no tiene el roce ni la dinámica del fútbol argentino pero lo realza la técnica que tienen sus jugadores de buen pie. Respecto a eso, el ex mediocampista confió que es un valor agregado que le da al juego y que lo hace sentir identificado.

“Es un fútbol bastante técnico, no de tanto ritmo como el fútbol argentino. Hay más tiempo para pensar, es menos agresivo, pero el jugador de Croacia, Serbia, Eslovenia, es técnicamente dotado. Es fútbol bien jugado y lindo de ver. Yo le doy mucho valor al jugador técnico, que facilita todo lo que uno pueda pedir o intentar hacer. Son ellos los que ejecutan las ideas, me siento identificado con eso, uno trata de tener jugadores con esas características”.

Claro que en los hinchas también existe la paciencia que no abunda y ni acostumbra a estar muy presente en el fútbol de nuestro país. Hay presiones, pero la pasión, al menos no es confundida con la locura: “El hincha es muy tranquilo, no se vive la pasión descontrolada que tenemos nosotros. Estamos en un equipo chico cuyo objetivo es salvarse del descenso. No jugamos con cancha llena. Es una realidad chica, de Primera División, pero chica. La presión está como en todos lados”, aseguró el principal colaborador de Camoranesi, a quien conoció en Italia, donde ambos vivieron mucho tiempo.

Sobre su amigo, contó que “tengo una relación Mauro desde hace mucho tiempo de cuando jugábamos en Italia. Cuando dejamos de jugar siempre me ofreció trabajar en su cuerpo técnico. Yo le había dicho en un principio que mi intención era ser yo el entrenador, pero en alguna ocasión lo podía acompañar por nuestra amistad y sabía que siendo él el DT tenía libertad. Por eso pude acompañarlo en Eslovenia. Tuvimos una posibilidad del Cúcuta pero no concretamos por una cuestión económica”.

“UNO ES UN POCO NÓMADE Y EL PAÍS SIEMPRE SE EXTRAÑA”

Por más que disfrute del día a día en la profesión que ejerce, el Chueco admitió que el país y los afectos siempre se extrañan. Aunque lo asimila entendiendo que son los precios que hay que pagar para vivir de una actividad que vuelve a los protagonistas “un tanto nómades”

“El país siempre se extraña, por más que estés acostumbrado a estar afuera, que la calidad de vida sea buena, trabajando de lo que le gusta, siempre se extrañan las raíces. Uno siempre tiene el cariño y el afecto en su lugar”

“La familia sabe cuál es mi profesión, uno es un poco nómade y lo tiene en claro y lo asume. No puedo trasladarlos continuamente de un lado a otro. Esta es la parte fea de una profesión que tiene cosas lindas”, reconoció un tanto emocionado.

Los 12.000 km de distancia que lo separan de la familia, también lo separan de su querido Gimnasia, aunque claramente no le impide seguirlo mediante los medios y las redes sociales. Sobre el futuro albiazul mostró un optimismo amparado en el buen plantel que se armó en el último mercado de pases.

“Es una situación complicada, pero trajo buenos jugadores, tienen mejor plantel que años anteriores. Y cuando hay buenos jugadores todo es posible. Gimnasia ahora los tiene, esperemos que estas victorias le sirvan como trampolín para pelear hasta lo último”, cerró Yllana. Agradeció, se puso a disposición y se fue a dormir en la habitación de un hotel de la modesta Sežana. Al día siguiente lo esperaba otro día de trabajo. Indicará con señas a un grupo de hombres “enojados” cómo tienen que jugar el domingo. Va a estar fresco. Nada que no pueda solucionarse con una sopa caliente.