Faltan vacunas antigripales en La Plata y crece la preocupación en los grupos de riesgo

En las farmacias de la ciudad prácticamente no hay ni noticias de las vacunas antigripales, en un contexto complejo, sobre todo para los adultos mayores, debido a la pandemia de coronavirus que azota a nivel global.

Si bien en algunos comercios recibieron algunas tandas, rápidamente se agotaron y ya no han podido reponer. El común del cliente está a la expectativa y rápidamente busca hacerse con el producto para que le sea aplicada cuanto antes.

"En este momento no tenemos disponibles unidades, vienen en tandas chicas, viene mucha gente a comprar y en este momento no tenemos stock", aseguraron desde un local de 11 y 41.

En tanto, desde una farmacia ubicada en diagonal 80, su dueño contó un situación similar: "Entró una tanda pero se agotan muy rápido, me habían entrado la semana pasada y duraron apenas 3 días, más allá de que estamos vendiendo una por persona. En estos días debería entrar una tanda de 80", aseguró.

Por su parte, un comercio del Barrio Hipódromo, aún no recibió ninguna unidad del producto y tampoco tiene respuestas de cuándo llegarán: "No han entrado ni particulares ni por obras sociales, hemos hecho el pedido pero todavía no tuvimos respuesta".

En tanto, desde una farmacia de la zona de 2 y 50, manifestaron "no llego nada, en la drogueria no saben cuando habrá en el mercado, seguramente los hospitales sí disponen pero en los comercios no hay. Incluso una colega viajó personalmente a Buenos Aires pero tampoco conisguió".

Por último, desde un comercia cercano al Parque San Martín, confiaron que "recibimos unas 150 la semana pasada y se vendieron todas. Tenemos de PAMI pero el sistema no nos está permitiendo ingresarlas y por consiguiente es como si no estuvieran. De IOMA no hay novedades todavía"

En algunas farmacias de la Ciudad la aplicación de estas vacunas en forma particular ronda entre los 1.000 y 1.300 pesos, dependiendo de la marca.

En este marco, fueron muchos los llamados que llegaron a este medio con reclamos por parte de los vecinos, que justamente no consiguen la vacuna en ningún comercio.

"Es indignante y preocupante que no existan en el mercado las vacunas antigripales y la Neumo Vax 23 para la neumonía. En estas épocas en que los profesionales las prescriben no hay a la venta. ¿Qué pasa? ¿El gobierno no toma ninguna medida? ¿Así nos protege?, manifestó Graciela.

Mientras que también mostró su preocupación Jorge Kondrasky, quien tiene 86 años: "No puedo conseguir, he llamado varias veces a distinas farmacias y no tinene nada"

Cabe destacar que el operativo de vacunación antigripal para afiliados a PAMI comenzaba esta seman, mientras que en IOMA se estima que también podría comenzar en los próximos días de abril.

Si bien la vacuna antigripal no protege contra el Covid-19, las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela, como todos los años, para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal.