En las universidades desafían al virus: clases, exámenes y recibidas virtuales

Camila Rodríguez, flamante Lic. en Astronomía “ Fueron días de gran incertidumbre, sin embargo la respuesta por parte de la Facultad y del Jurado para que la defensa del trabajo final pudiera realizarse de forma virtual fue inmediata, y en apenas tres días, se organizó todo. Fue una experiencia rara porque no estuvo el ritual de una recibida; físicamente no estuvieron ni mi familia, ni mis amigos. No me tiraron cosas ni hubo recorrida por el centro de La Plata. Igualmente pude disfrutar porque el acompañamiento fue virtual”.