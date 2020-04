Cambaceres le abonará los viáticos al plantel superior

En estos momentos de crisis, donde las competencias oficiales están suspendidas hasta nuevo aviso, los dirigentes de Cambaceres, con el doctor Raúl Zamponi a la cabeza, aseguraron que los viáticos del plantel de primera división se abonarán en su totalidad, “aunque en estos momentos no estemos compitiendo por cuestiones que todos ya conocer. De esta forma, despejamos todas las versiones que surgieron en las últimas horas”.

Cambaceres, al igual que los equipos del ascenso, vienen sintiendo el impacto económico de no competir, y a pesar de todo, la gente de Cambaceres confirmó que los viáticos a los jugadores serán abonados en los próximos días.

LOS CLUBES DE LA D RECIBIRÁN EL APORTE DE LA TELEVISIÓN

En otro orden de cosas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continuará asistiendo a los clubes de la Primera D, tal como ya se hizo oficial desde las oficinas de calle Viamonte en las últimas horas.

“El presidente de AFA gestionó para que durante estos meses, por más que no se juegue al fútbol, los clubes de la Primera D cobren íntegramente la ayuda solidaria que nos da por el cobro de los derechos televisivos”, afirmó Dante Majori, presidente de Yupanqui y de la mesa directiva de la D. “La Primera D es una categoría amateur, por lo tanto, y gracias a esa ayuda solidaria, podemos darle viáticos a los jugadores para que puedan venir a entrenar y jugar”, explicó Majori.

“COMO SI ESTUVIERAN ENTRENANDO Y JUGANDO”

“Gracias a esta gestión y entendiendo que muchos jugadores hoy no pueden trabajar debido al aislamiento, vamos a darles los viáticos como si estuvieran entrenando y jugando, aunque eso hoy no ocurre. Es una ayuda importante porque ellos no viven del fútbol y no están pudiendo ir a sus trabajos particulares”, agregó el titular de la última categoría del fútbol argentino donde milita Defensores de Cambaceres, la entidad de Ensenada.