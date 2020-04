La odisea de dos jubilados que están sin teléfono desde que empezó la cuarentena

Dos jubilados de 85 y 78 años viven horas dramáticas en su vivienda ubicada en calle 36 Nº 1019, entre 15 y 16 a raíz de una serie de problemas en el servicio telefónico que vienen padeciendo casi desde que se inició la cuarentena.

Según expuso su hijo que se comunicó con el diario a través de Whatsapp para que la situación de sus padres tome estado público, "ya han formulado varios reclamos a la empresa Telefónica pero no han recibido ninguna respuesta".

El vecino indicó que para ellos no existe otra forma de comunicación que no sea el teléfono fijo. "Intentamos con dos celulares básicos, de los que tienen tecla pero no alcanzar a ver los números o se equivocan al marcar. Ni hablar que muchas veces se olvidan de cargarlos y con los años que tienen los aparatos la batería no aguanta mucho y se apagan" señaló sobre las complicaciones que viven.

Indicaron en este sentido que con este panorama se torna casi imposible comunicarse con ellos. Para estos abuelos, que están cumpliendo estrictamente con la cuarentena, es imprescindible contar con esta vía de comunicación ya que es la única forma que tienen para avisar qué necesitan a quienes los asisten.

Para el vecino, éste no es el único factor que obliga a que la situación se solucione de forma urgente. "Mis papás están solos y necesitan hablar con alguien. Necesitan contactarse con la familia y amigos. Es una cuestión de salud del corazón".

Señaló que "hasta el momento no ha ocurrido nada urgente pero pidió que se tenga en consideración la situación de sus padres ya que en cualquier momento puede surgir un imprevisto y necesitan estar al tanto de lo que les ocurre".