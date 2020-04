Varados fronteras adentro: de la aventura al padecimiento

Tomar una ruta, cualquiera y viajar. Parar donde pinte parar, beberse los paisajes, sentir que todo será una aventura desde el momento de la salida hasta el regreso. En esos pensamientos coincidían Juan Ignacio Cazzola (34) y Carlos Enrique Muiño (63) cuando apenas ido el 2019 iniciaron sus viajes “a ruta abierta”. Juan Ignacio, en moto y Carlos en una camioneta con una casilla rodante.

Tomaron rumbos diferentes. Juan Ignacio encaró para Mendoza porque ahí tiene una amiga, la misma que por estos días le está dando alojamiento y Carlos también anduvo por Mendoza pero el tiempo y las ganas lo llevaron bien al norte. A los dos los sorprendió la pandemia y las rutas se les cerraron.

“Estoy varado en Campo Quijano, un pueblito en Salta donde no hay nada. Vivimos en la casilla rodante, con mi mujer y una de mis hijas. Está complicada la cosa porque acá se viene un invierno duro y no sé como vamos a hacer para calefaccionar esto”, cuenta Carlos, jubilado del Servicio Penitenciario y vecino del barrio platense de San Carlos.

A Juan Ignacio acaso le va un poco mejor porque está en casa de su amiga. Pero allí hay gente que sale a trabajar todos los días y al regresar puede traer el virus. Por ahora su presencia no molesta pero no es ni por asomo lo que hubiese querido cuando pegó la primera acelerada para iniciar el viaje.

“Era un viaje que tenía hace muchos años dándome vueltas por la cabeza. Quiero volver a casa, hacer la cuarentena, estaría más seguro allá”, dice.

“Intenté volver de todas formas. El problema es que tengo que hacer 1.200 kilómetros en moto y tengo que hacer algunas paradas, no puedo andar de noche, son unas 18 horas de viaje”, explica Juan Ignacio que trabaja en un área del gobierno provincial con sede en el Estadio Ciudad de La Plata y donde, cuenta, han atendido su situación.

“Tengo todo para el regreso: moto, carpa, bolsa de dormir y víveres, pero no me dejan transitar”

Tiene un permiso nacional para circular por fuerza mayor como cuidador de adultos. Su madre está en La Plata y es acaso la primera razón por la que quiere volver. Pero no puede cruzar San Luis. “Ellos tienen su propio permiso y a este me lo rechazan”.

“Tengo todo listo para el regreso, la moto (una Bajaj Rouser 200), carpa, bolsa de dormir, víveres pero no me dejan transitar y corro riesgo de que me secuestren la moto y me abran una causa”.

Más allá de la hospitalidad que recibe, a Juan también se le están terminado los recursos, cuenta.

Lo de Carlos es, ahora, la vida en cuatro por dos metros. El ámbito de la casilla rodante y, cuando se puede, la carpa adicional. Así quedó varado en el camping donde lo sorprendieron las restricciones.

Al viaje que inició con Mónica (58), su esposa, se sumó Rocío (27) que ni bien le dieron vacaciones en su trabajo viajó a encontrarse con sus padres. Ahora está ella también encerrada en la casilla rodante. En La Plata, en tanto, quedó su otra hermana, Yanina, (31).

“El mayor problema es que soy diabético, necesito seguir mi tratamiento, tener mi medicación. Acá en el camping me dijeron que puedo estar sin pagar nada, cerraron y quedamos nosotros, pero de todas formas el dinero se va. Para colmo ya se siente el invierno y tuvimos que salir a comprarnos ropa, camperas, abrigos, una frazada. Nosotros planeamos un viaje de verano, no esto que estamos viviendo”, explica.

EL CASO DE AYELÉN

Otro caso complicado es el de Ayelén González (34) que desde el 18 de marzo quedó varada en Tres Arroyos, en la casa de los padres de su novio. Quiere seguir su carrera de Arquitectura de manera on line pero su computadora, donde tiene todo lo necesario, quedó en La Plata. Cursa quinto año, no quiere perder el tren. Sus ahorros están llegando a cero. “Llega un punto que se hace insostenible estar en un lugar que no es tu casa”.

Ayelén está en un grupo de red social con otros argentinos encerrados fronteras adentro. “Son todos casos tremendos”, cuenta.

“Hasta ahora es como que nadie nos escucha”, sentencia cuando cuenta las gestiones que hizo telefónicamente en las municipalidades de La Plata, Tres Arroyos y hasta en la Secretaría de Transporte de la Provincia.

“En la desesperación de buscar como volver, aparecen los vivos de siempre que quieren lucrar con la necesidad y te ofrecen viajes en taxi y demás a precios altísimos. Hay gente que no tiene ni para el hospedaje”, cuenta desde su lugar que parece cerca de La Plata pero se siente cada vez más lejos.

