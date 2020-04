Ascacibar: “En Alemania se toman las medidas necesarias para prevenir el coronavirus”

Santiago Ascacibar, volante surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, hoy en el Hertha Berlin, de Alemania, habló en una radio porteña, y se refirió a la pandemia del coronavirus que azota a gran parte del planeta. “En Alemania se toman las medidas necesarias para prevenir la enfermedad. Sabemos que es una situación crítica, por lo que debemos encarar el momento con mucha responsabilidad”, expresó el futbolista de 22 años.

Y agregó: “Cumplí con la cuarentena que tenía previsto, y ahora, estamos llevando a cabo con las prevenciones del caso, es decir, podemos ir al supermercado o a la farmacia. El lunes, por ejemplo, se anunció que la cuarentena se va a extender por otras dos semanas. Acá, en Alemania, hay disciplina y una mentalidad fuerte. Berlín es una ciudad enorme, con muchos habitantes. La situación se puso difícil por el coronavirus, pero todos respetan las reglas. No sé si vienen personas de otros países, porque entiendo que las fronteras están cerradas.”.

Ascacibar, además, habló sobre cómo se siente y vive en la capital alemana. “La verdad, me tratan muy bien. A pesar de lo que estamos viviendo, es una ciudad hermosa. En poco tiempo, ya puedo hablar el alemán y entenderlo. Jamás imaginé que iba hablar alemán”.

En cuanto a lo futbolístico, el ex volante albirrojo enfatizó que “nosotros íbamos a comenzar a entrenar la semana que viene, pero extendieron el parate unos días más. La idea era empezar en pequeños grupos. Hay clubes que siguieron entrenando; otros, pararon una o dos semanas. Creemos que vamos a comenzar a trabajar en grupos reducidos y en diferentes horarios. La Bundesliga había informado que quería reiniciar la competencia a fines de este mes, pero aún es incierto. No hay fecha establecido. Lo que sí, dijeron que si se jugaba, lo iban a hacer sin público y aplicando todas las prevenciones posibles. Me imagino llegando al vestuario, y yendo directo a lavarme las manos y cumpliendo con otros protocolos”.