El coronavirus rompe corazones: los famosos que se separaron por la cuarentena

En un mismo fin de semana, tres noticias: la confirmación de una crisis entre Laurita Fernández y Nico Cabré, provocada por la decisión de pasar juntos la cuarentena; la separación de Cristina Pérez, tras un año de estar en pareja; y la revelación de la separación de Malena Narvay y Julián Serrano, aunque, dice ella, previo a la cuarentena.

Está claro: este encierro antinatural no hace bien a las relaciones. Para los que les toca juntos, están los que se llevan mejor, o los que tienen casas grandes con pequeños refugios, pero a la mayoría de los mortales convive en pequeños departamentos. Muchos, incluso, se han visto forzados a compartir vivienda para no rechazar la oferta de la pareja y echar todo por la borda (de rechazar pasar juntos la cuarentena no se vuelve).

Y también están los otros, los que están pasando la cuarentena separados: son los que hacen caso al pedido de tener sexo virtual, pero también son los que se extrañan, o los que encuentran un inesperado placer en la soledad. La distancia también afecta las relaciones.

Son tiempos difíciles para el amor, que ponen a prueba tanto la sinceridad y robustez de los vínculos como la paciencia y la tolerancia. Y a los famosos, claro, también les pasa: la cuarentena argentina por la pandemia se cobró su primer romance al confirmar ayer Cristina Pérez su separación de Marcos Yoel Freue.

“Uno sabe que los amores tienen un ciclo -explicó-. Ese ciclo puede durar 10, 20, 50 años. O menos. Pero no hay que vivir ese momento como un fracaso”, lanzó la conductora de “Telefé Noticias” en “Confesiones”, de radio Mitre.

“Tiene que ver con los proyectos personales de cada uno, que a veces hacen eclosión en la vida”, explicó las razones de su separación del empresario textil, y aseguró que no está arrepentida de la decisión y que sostiene las esperanzas: “Nunca dejo de atreverme al amor porque nos mejora, nos transforma y nos hace valientes. Uno tiene que estar anhelante del amor. Siempre”. Aunque, por lo menos por ahora, no podrá darse finalmente su romance con Roberto Barili, su compañero de Telefé, que se acaba de comprometer…

Mientras Cristina se arrancó la curita sin dudarlo, Laurita y Nico Cabré siguen dando vueltas: como siempre en la vida de la bailarina, sus relaciones son novelescas, pero, como siempre en la vida de Cabré, parece que todo se encamina al final del amor.

La parejita arrancó la cuarentena conviviendo, pero luego de dos semanas ella se mandó a mudar, alegando que estaba bueno “extrañarse también” pero disparando todo tipo de rumores de crisis. Versiones que, además, alimentó con algunos enigmáticos posteos de Instagram.

Cuando habló del tema, Laurita dijo que la convivencia no había sido mala, aunque deslizó que quizás para él su rutina fue un poco molesta: la pareja ya había sufrido algunos roces en convivencia, porque al parecer la rubia es bastante desordenada y el actor un poco neurótico e impaciente. En ese estado de dudas y resquemores desde los albores de 2020, Laurita viajó en marzo a Nueva York tras una pelea con Cabré, tras lo cual tuvo que permanecer aislada 14 días. Quizás aquella distancia les hizo bien, porque luego, aduciendo que en su departamento se habían roto las cañerías, se fue a pasar el encierro con Nico.

Pero el lunes pasado, Laurita volvió a casa. Charlando con sus fans en Instagram, contó que hay días en que está triste, dijo que “admiraba” a Cabré, lanzó que “me han roto el corazón más de lo que yo rompí”, y tiró que no quiere ver “Grey’s Anatomy” porque “ahora no se si quiero ver algo tan romántico”. Apa.

EL CASO DE SERRANO Y NARVAY

También en plena cuarentena confirmó Julián Serrano que ya no está con Malena Narvay, aunque al ser consultada ella explicó que “estamos separados desde hace bastante, antes de la cuarentena. ‪No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas, y bueno... además unas semanas antes había fallecido de una enfermedad mi abuela que para mí era como una mamá, entonces también estaba de duelo con toda mi familia, fue como que tuve que transitar dos tipos de duelos diferentes al mismo tiempo. Fue demasiado junto emocionalmente para también lidiar con las redes y opiniones”.

Días duros para Malena, que afirmó que “no tenemos casi contacto”, a pesar de lo que había dicho él. “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos”, lanzó, así que para Malena, de alguna forma, la cuarentena le ha servido para rodearse de sus seres queridos y soltar una relación que no le hacía bien.

Porque no todo es negativo en estos tiempos de encierro e incertidumbre: de hecho, son muchas las parejas que se reunieron con sus ex para cuidar a los chicos juntos, o simplemente para no pasarla solos, y aunque algunas relaciones está bien soltarlas, también no hay nada malo, si las reglas están claras, en buscar un poco de calor. Y cuando termine este apocalipsis, se verá. En esas andan, dicen que dicen, Brad Pitt y Jennifer Aniston...