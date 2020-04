El dólar subió en todas sus modalidades: el blue cerró 110 pesos

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de 68,43 pesos para la venta al público, con una suba nueve centavos respecto de ayer, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una ganancia de 1,5%, en $111,22. El blue, por su parte, cerró 110 pesos.



En la rueda de hoy, el dólar MEP también operaba en alza, en este caso de 0,9%, en $109,46 por unidad.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó en 66,23 pesos.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 88,96.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que una disminución en la oferta privada “forzó ventas del BCRA” para abastecer los pedidos de compra autorizados.



“Fuentes privadas del mercado estiman que la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de US$ 70 millones aproximadamente”, agregó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 286 millones y se registraron US$ 4 millones operados en el sector de futuros MAE.