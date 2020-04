“Guillermo fue un ícono y hay que respetarlo”, manifestó Agustín Calleri

El ex tenista cordobés Agustín Calleri, que actualmente se desempeña como Titular de la Asociación Argentina de Tenis, brindó una entrevista en la jornada de ayer en la que no pudo evitar mostrar su malestar por cómo se dio a la luz un tema tan delicado como la salud del máximo exponente argentino del deporte blanco, Guillermo Vilas. En diálogo con la emisora porteña Club Octubre (FM 94.7), quien fuera parte de la Legión Argentina de hace algo más de una década atrás, explicó: “Te voy a hablar como Agustín Calleri, ex tenista. La verdad que la nota no me pareció para nada buena. Porque si la familia lo está cuidando y no lo quiere exponer, ¿para qué hacerlo?”, se preguntó.

Seguidamente, el “Gordo” recordó su último encuentro con quien supo ser número 2 del mundo, allá por 1977. “La última vez que lo vi a él fue en Roland Garros en el 2015. Pude charlar diez minutos normal, bien”, explicó, aunque rápidamente retomó los cuestionamientos: “Con qué necesidad exponerlo si la familia no lo quiere hacer”, se volvió a preguntar.

“Yo creo que hay respetar lo que la familia quiera. Para nosotros fue un ícono en el tenis, uno de los grandes deportistas que ha tenido este país en la historia y hay que respetarlo. Hay que respetar el deseo de la familia también. Yo creo que no fue bueno lo que se hizo”, remarcó.

Calleri está al frente de la Asociación Argentina de Tenis desde 2018, momento en que venció en las elección a uno de los némesis deportivo de Vilas, José Luis Clerc. Consultado sobre el proceder en relación a “Willy” o la cercanía para con el propio ex jugador, el cordobés aclaró: “Yo siempre he estado en constante contacto con una persona que es muy allegada a él, que es Eduardo Puppo (periodista que se encuentra realizando un libro junto a Vilas sobre su vida). Y cada vez que hablo con él, le pregunto cómo está. Y de esa manera sé cómo está él”, manifestó. “Creo que hay que dejarlo tranquilo a él y a la familia. Nada más. Si ese es el deseo de ellos, para qué exponerlos”, volvió a preguntar. “Yo tuve la oportunidad de entrenar con él, de vivir una semana en su casa. Y son recuerdos que a uno le quedan”, compartió. “La verdad que la pasé bárbaro. Creo que ha sido el sueño de todo tenista el hecho de entrenar con Guillermo o compartir una semana el día a día en la casa de él. Son recuerdos que uno se los queda y la verdad que lo valoramos como ídolo, como persona y como el gran tenista que fue para nosotros”, destacó. Al momento de recordar aquella semana, Calleri rememoró: “La pasamos bien. Me acuerdo que tenía un cuarto lleno de guitarras eléctricas y varias firmadas por varios grupos, como los Stones o Dire Straits. A veces, por ahí lo escuchábamos que eran las cuatro o cinco de la mañana y estaba hablando por teléfono con Björn Borg. Tenía esas cosas”, remarcó. “Uno no toma conocimiento en el momento de dónde está y con quién está. Para nosotros fue un grande. Siempre nos dio una mano como jugadores, tirando consejos”, explicó.

SIN TENIS INTERNACIONAL POR LO QUE RESTA DEL AÑO

Al momento de referirse al regreso de la competencia, Calleri destacó que lo ve como algo ciertamente complicado, por lo que habrá que ser pacientes, al igual que con los demás deportes.

Al respecto, el ganador de dos títulos ATP (Acapulco 2003 y Kitzbühel 2006), opinó: “Es muy difícil que se vuelva a competir a nivel internacional por el tema de los vuelos, y sobre todo también por dónde se hacen las giras. Después de julio viene la gira por Estados Unidos y hoy por hoy es muy grave lo que está pasando allá”, remarcó. “Después viene la gira por Asia, y ¿quién va a ir a jugar allá? Es muy probable que no haya tenis internacional en todo el año” explicó.