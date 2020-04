Por ahora, La Plata entre las ciudades sin salidas para esparcimiento

Fue una duda que rondó los pasillos del municipio desde el sábado a la noche y que recién quedó saldada bien entrada la tarde de ayer. En esta nueva etapa de la cuarentena, en La Plata no se permitirán las salidas de esparcimiento.

Las dudas habían surgido cuando el presidente, Alberto Fernández, anunció la flexibilización de la cuarentena obligatoria en algunas regiones del interior del país y el permiso de salidas de esparcimiento de una hora en forma genérica, aunque con posterior reglamentación de los gobernadores, según las características poblacionales y epidemiológicas de las regiones de sus provincias.

Lo que regiría en La Plata se vio entonces envuelto en un manto de inquietud que recién se calmó cuando en un comunicado conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, Axel Kicillof salió a ratificar que en los grandes aglomerados urbanos bonaerenses “no se habilitarán” las salidas de esparcimiento, sino que se mantendrá “el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Sí podrán de gozar de esta flexibilización distritos del interior que no tengan casos positivos de coronavirus y tengan una baja densidad poblacional. Pero no el área metropolitana (AMBA) y, por lo tanto, no La Plata.

El anuncio del sábado de Fernández había traído confusión al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los intendentes del Conurbano y también a Julio Garro, quien muy temprano a la mañana ya advertía a través de su cuenta de Twitter que hasta no conocer el decreto de Fernández y su reglamentario posterior de Axel Kicillof, la cuarentena obligatoria en la Ciudad “seguía igual”.

Enfatizando que nuestra ciudad forma parte de la categoría de las que tienen “más de 500 mil habitantes” y también 50 casos positivos de COVID-19, se supo que al mediodía Garro le trasladó al Gobernador la inquietud de no distender la cuarentena en La Plata, ante lo difícil de controlar un permiso de las características del anunciado por el Presidente.

Garro advirtió: “Es de muy difícil control una medida que permita el esparcimiento”

El temor del jefe comunal estaba acompañado de las imágenes de ciudades españolas que circulaban ayer donde el esparcimiento se flexibilizó por primera vez y que mostraban plazas y parques desbordados de chicos y adultos, con la peligrosidad del contagio del virus que se teme en esos entornos.

A media tarde, antes de conocerse el pronunciamiento de Kicillof, Garro había redoblado la apuesta al subrayar públicamente que es de “muy difícil control” una medida que permita el esparcimiento”. Aprovechó para deslizar que, además del Gobernador, se mantenía en contacto con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para “tener un criterio conjunto con los demás municipios del AMBA”.

Para el jefe comunal, la idea de permitir salidas de esparcimiento en nuestra región “confunde a la población: genera un doble mensaje, ya que se mantiene la rigidez pero se habilita para que toda persona pueda circular”, al tiempo que calificó a La Plata como “zona de riesgo”.

Advirtió, además, que la preocupación de la Comuna está en “encontrar el equilibrio para propiciar la reactivación económica sin descuidar la salud” y consideró “más oportuno” correr “ciertos riesgos para autorizar la apertura de nuevos sectores de la economía y no por medidas que promuevan el esparcimiento”.

Mientras pasaban las horas del domingo y la letra del decreto nacional no se conocía y, menos aún, la consecuente norma provincial, el comunicado que en compañía de las otras provincias firmó Kicillof trajo alivio en la Comuna, al tiempo también dejó abierta la posibilidad de que, en consenso con los intendentes, se puedan habilitar salidas de esparcimiento en distritos determinados “si la evolución de la tasa de contagios es favorable”.

Finalmente, por la noche, tras la certeza de que, por el momento en nuestra ciudad continuará la cuarentena obligatoria “tal como está”, Garro publicó en su cuenta de Twitter: “Apoyo la decisión de mantener el aislamiento en las mismas condiciones para ciudades como La Plata. La prioridad hoy debe ser reactivar la economía sin poner en riesgo la salud. Platenses: salgamos de casa sólo si es necesario y justificado, siempre usando máscara facial”.