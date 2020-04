La metodología de los ascensos roza a Camba y la Villa

Las manifestaciones del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, sobre la metodología que se utilizará para el “ascenso” en cada una de las divisionales y de la forma de “definir en cancha los ascensos”, fueron bien recibidas en Cambaceres y Villa San Carlos, aunque esperan que esta determinación sea anunciada de manera oficial para que no haya “sorpresas” en el futuro.

La Primera B Metropolitana, donde compite Villa San Carlos, la Primera C y la D, la divisional de Cambaceres, tienen el mismo formato de juego, es decir, un Apertura y Clausura.

Las tres categorías, por ejemplo, ya consagró a un campeón (Apertura), pero el Clausura no se completará. La final entre ambos (los ganadores del Apertura y Clausura) iba a determinar el primer ascenso y el segundo lo definirían aquellos equipos que terminen ubicados entre el 1º al 6º lugar de la tabla general de la temporada, sin contar a los ganadores de cada certamen.

Una de las chances más firme que se maneja en torno a la definición es que la AFA otorgue el primer ascenso a los ganadores del torneo Apertura y que el segundo ascenso lo jueguen los 8 mejores ubicados de la tabla general, y no los 6 primeros como estaba estipulado originariamente.

“Si es por el tema de terminar el campeonato para ver quién asciende, me parece bárbaro. También podrían tomar el primer campeonato que se terminó, y ahí subirían Almirante Brown y San Carlos, porque fueron primero y segundo. O si no, jugar un reducido entre todos y que asciendan también el primero y el segundo. Hay que esperar. Vamos a ver cómo sigue toda esta historia”, le dijo a este diario el presidente de Villa San Carlos, Juan Carlos Tocci.

Y agregó: “estamos en una situación realmente compleja, en todo sentido. Este parate nos está matando a todos, porque a la hora de pagar los sueldos, se hace insostenible. Ahora bien, de implementarse este sistema de definición de los ascensos es una medida acertada, que seguramente, todos los demás clubes estarán de acuerdo”.

Por su parte, Jorge Vivaldo, entrenador del Celeste de Berisso, le dijo a EL DIA que “si deciden adoptar estas medidas, me parece acertado. Sería lo más justo que los ascensos se determinen dentro de la cancha. Es cómo debe ser. El problema es que será muy complicado conformar a todos. Habrá beneficios para unos y perjudicados, como todo cuando se toman decisiones complejas. Pero bueno, de ser así, como ya están diciendo de definir los ascensos dentro de la cancha, me parece bárbaro porque es la forma de resolver los campeonatos: en una cancha”.

¿QUÉ DICEN EN CAMBACERES?

Carlos Lugos, vicepresidente primero de Cambaceres, se mostró “conforme” con la decisión que adoptará la AFA de resolver todos los ascensos “dentro de un campo de juego”.

“Todos, en general, consideramos que la mejor manera de definir las cosas es dentro de una cancha. Estaba leyendo algunos conceptos que nos enviaron sobre esta decisión y al principio, creí que íbamos a estar otro año en la D, pero no será así. Porque con todo esto, que no es nuevo, tendremos la posibilidad de resolver el ascenso de manera legítima, y jugando por los puntos”, enfatizó el dirigente. Más adelante acotó que “todos pensamos lo mismo. Que lo mejor es que se defina en la cancha, porque allí se ven los verdaderos protagonistas. Después, si te toca ascender, mejor, No es bueno ascender a través de los escritorios. No es nuestra forma de ver las cosas en el club”.

Por su parte, Rubén Agüero, el entrenador de Cambaceres, también tiene la palabra autorizada para opinar sobre la decisión que pondrá en práctica la AFA con relación a la definición de los ascensos en todas las categorías, a excepción de Primera División.

“Estoy plenamente de acuerdo con lo que decidan en la Asociación del Fútbol Argentino. Porque como cualquier hombre de fútbol, todos queremos que un ascenso o un campeonato se resuelva en la cancha. El verdadero sentido de un objetivo deportivo está ahí, en el césped. Sería bueno que si dan por terminada la temporada, procedan como quedó. Es decir, ya hay un campeón del Apertura, que es Liniers. No sé que harían con el otro torneo. No se lo darían a nadie porque no se jugará. Quedaría Liniers como el candidato y el resto jugaría un Octogonal final, en el que todos irían en busca del segundo ascenso. La realización del mismo dependerá de cuándo se levante la cuarentena. Si es antes de fin de año no serían muchas fechas, con partidos de ida y vuelta. La eliminación será rápida. Está bien que se haga de esa manera. Me parece acertado y lógico porque lo que necesitamos es una definición al respecto”, expresó el Negro Agüero.