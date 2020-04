AFA y Agremiados en pie de guerra por la suspensión definitiva de los campeonatos

Después de que el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA) aprobara la cancelación de la temporada oficial 2019/2020 y de los descensos en todas las categorías, a raíz de la pandemia del coronavirus, traerá aparejado algunos conflictos entre la casa madre del fútbol de nuestro país y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el ente que nuclea a los futbolistas.

Tal es así que propios jugadores, luego de conocerse la decisión adoptada, pusieron el grito en el cielo y salieron a decir que no “están de acuerdo” con la anulación de todos los descensos.

El primero en salir con los tapones de punta fue Sergio Marchi, el secretario general de Agremiados, quien manifestó ayer que “fue apresurada” la decisión que tomó la AFA de dar por concluida la temporada en todas las divisiones.

El titular del gremio de futbolistas remarcó que no fueron consultados sobre las resoluciones que la AFA publicó el pasado martes y dejó en manifiesto las diferencias que existen con los dirigentes del fútbol argentino.

“Los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos. La AFA se apresuró en terminar la temporada”, expresó Marchi.

El secretario de Agremiados reclamó una solución “colectiva” a la crisis que generó la pandemia de coronavirus pero señaló que algunos dirigentes “no lo están entendiendo” de esa manera.

En cuanto a la anulación de los descensos, Marchi no descartó la posibilidad de no jugar si se mantiene el formato presentado por AFA. “Hay clubes de primera división que no pagaron diciembre y enero. Solo Vélez, Patronato y Boca están al día. Vamos a ser inflexibles con los dirigentes que se están negando a pagar y se esconden atrás de una pandemia”, apuntó el dirigente.

AGREMIADOS PIDE A LOS CLUBES RESPETAR CONTRATOS SIN QUITA

El Consejo Directivo de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) solicitó hoy a los clubes el “respeto de los contratos de los futbolistas sin quitas salariales y el resguardo de la salud para cuando vuelvan los entrenamientos”, y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la imposición de descensos para la temporada 2021 con el fin de “garantizar la competitividad”.

En un comunicado emitido ayer el gremio dijo que las “excepcionales circunstancias que afectan a la población mundial a raíz de la propagación del COVID-19 y que involucran, también, entre muchas otras, a la actividad futbolística del país, tornan imperioso el cumplimiento por FAA de su objeto estatutario”.

En ese sentido explicó que ese estatuto consiste “en la defensa de los derechos e intereses de todos los y las que, como futbolistas, participan de la misma, priorizando, en este caso, el resguardo de la vida y la salud de este colectivo de trabajadores, por sobre el eventual regreso a los entrenamientos previos a la reanudación de los torneos”. “Ello justifica el requerimiento que aquí se deja formulado, dirigido a todos los clubes afiliados a la AFA de las distintas categorías profesionales, de dar estricto cumplimiento a las obligaciones asumidas en todos los contratos -registrados y no registrados-, especialmente relativas al pago íntegro y puntual de la remuneraciones pactadas en los mismos”, prosiguió el escrito.

NEWELL`S, A FAVOR DE AFA

El presidente de Newell’s, Eduardo Bermúdez, afirmó ayer que está “totalmente de acuerdo” con la decisión que tomó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, “de suspender por dos años los descensos porque era lo que había que hacer para sanear el fútbol”.

El titular “rojinegro”, en diálogo diversos medios periodísticos, agregó que “ahora los clubes vamos a poder armar un mix entre jugadores de experiencia y juveniles, sin esa presión por el descenso, y vamos a poder mostrar a los jugadores jóvenes”. “Nosotros tenemos algunos jugadores juveniles muy buenos, como (Manuel) Llano y (Nicolás) Castro, que ahora vamos a poder utilizar porque nos salvamos del descenso y vamos a jugar por el torneo y por la Copa (Sudamericana)”, señaló el empresario rosarino.

“SE ESTÁ PREMIANDO AL QUE HACE LAS COSAS MAL”

El volante de San Martín de Tucumán, Juan Ignacio Mercier dijo que la AFA está “premiando al que hace mal las cosas” con el cierre de la temporada, que dispone la cancelación de descensos por dos años y la posibilidad de definir los ascensos en cancha en las otras categorías. “Hicimos un esfuerzo muy grande durante ocho meses para dar pelea para subir a la Primera, tanto Atlanta como San Martín. La tabla y los puntos así lo dicen. Si no va a haber descensos, ¿los ascensos en qué quedan? Están premiando al que hace las cosas mal y al que las está haciendo bien no le están dando nada”, dijo el futbolista.

