La silenciosa y arriesgada tarea de descubrir al virus que nos tiene en jaque

Los ojos de la Ciudad hoy miran al hospital Rossi de La Plata. Allí, en el barrio hipódromo, está uno de los principales espacios dedicados al coronavirus, con una sala de atención y otra de terapia intensiva. También funcionará uno de los centros de testeos del COVID-19, con un grupo de profesionales indispensables que ayudará a acelerar los trámites, y reducirá el tiempo de espera de los análisis para saber quiénes son portadores del virus. Ellos, claro está, también son uno de los tantos héroes anónimos que le ponen el cuerpo a esta pandemia.

Los pasillos están vacíos. Personal de seguridad controla que no haya curiosos dentro. Los pocos que pasaron por los consultorios externos lo hicieron en horario matutino. Son las 18 horas y el silencio no corresponde con la vida habitual del hospital. Salvo en el cuarto piso, donde se encuentran los trasplantados de médula, no hay movimiento. Todo se concentra en el laboratorio, que se prepara para ser uno de los epicentros de la ciudad.

“En 15 días vamos a inaugurar el nuevo sector que se viene construyendo, que será la nueva Guardia y así dejar la vieja sala exclusiva para los posibles coronavirus”, cuenta Cecilia Jaschek, directora ejecutiva del Rossi, que adelanta durante la recorrida exclusiva con este medio que los pacientes febriles no se cruzarán nunca con los que tengan otra patología. “En principio vamos a utilizar el segundo piso para internaciones, pero luego se irán sumando el tercero, el quinto y, de ser necesario, el primer piso”.

El laboratorio es el otro gran cambio que tendrá el hospital. Será uno de los primeros en La Plata, junto al del San Juan de Dios, en ponerse en funcionamiento. “Hasta ahora sólo hacíamos el test de Influenza. Los casos negativos se mandaban al Malbrán. Ahora podremos hacer todo acá y ganar tiempo”, sigue con la explicación al tiempo que confirma que en las próximas horas les llegarán los kits para su implementación. “El personal hizo la capacitación”.

Manos a la obra en el renovado laboratorio

En el espacio mencionado esperan Cecilia Etchegoyen, jefa de laboratorio y Ángeles Baridón, jefa de microbiología. Ambas, junto a la directora, le van a explicar al cronista de este medio cómo se realiza este proceso determinante para empezar a ponerle un freno a la pandemia que en menos de un mes podría pegar fuerte en La Plata y alrededores.

“Lo primero que hicimos fue armar dos grupos de trabajo, uno a la tarde y otro a la mañana. La idea es agilizar los resultados y, en caso de que haya algún infectado no condicione al normal desarrollo del trabajo”, comienza Etchegoyen.

El laboratorio trabaja hoy con un ciclador, el aparato que procesa las muestras, hasta catorce a la vez en cinco horas de trabajo. “Por eso cuando sumemos otro, que ya fue comprado por la Provincia, podremos hacer hasta 60 muestras diarias”, destaca Jaschek.

“Una vez que llegan las tomas hay que hacer una serie de trabajos antes de colocarlas en el ciclador. No es tan sencillo. Después sí evaluamos los PCR y cargamos los datos al SISA, para que todos los hospitales de la Provincia tengan los resultados al momento”, explica Baridón que hace la observación que las 24 horas del trámite obedece al momento que llegue la muestra al hospital.

“Los platenses tienen que entender, al mismo tiempo, que no es que viniendo acá van a tener el resultado en cinco horas, porque las muestras no se hacen de a una. Hay que colocar de a catorce en el ciclador y tal vez una muestra sea analizada al día siguiente”, avisa la directora, que no obstante destaca el avance que generará la realización de los testeos en La Plata pero sin generar una falsa expectativa.

¿Tuvieron que perfeccionarse los profesionales para poner en práctica el sistema? “La forma operativa es la misma. Como pertenecemos a la red del Malbrán conocemos el operativo, conocemos el trabajo. Hay un protocolo desde hace años y todos los laboratorios trabajan de la misma manera. Pero tiene algunos aspectos diferentes, por ejemplo el reactivo”, desarrolla Etchegoyen, mientras muestra los hisopados, campanas y demás utensilios para la toma del examen que determinará si el paciente es positivo o negativo a coronavirus.

El riesgo a contagiarse: la pregunta de todos los días

Si los médicos y enfermeros ponen en riesgo su salud en cada contacto con pacientes positivos de coronavirus o sospechosos, ni qué hablar los infectólogos, que están en contacto con el virus en primera persona.

La primera en contestar es Ángeles Baridón, que destaca: “No tenemos miedo. Nos preocupamos y nos ocupamos de tener todas las condiciones de bioseguridad. Confiamos en la manera que trabajamos y tenemos los medios como barbijos, camisolines y anteojos. Y es muy importante la cabina validada”

“Desde la gripe de 2009 que el grupo de virología del hospital está acostumbrado a trabajar con todas las medidas de seguridad”, aporta Etchegoyen, que revela la importancia de tener una guardia de virología las 24 horas en el hospital. “En este momento trabajamos tres bioquímicos, dos residentes y dos técnicos de laboratorio”, dice Jaschek.

Las muestras llegan al laboratorio en un envase sellado. Las toman los médicos, ya sea en un domicilio o bien en las guardias. Son los denominados hisopados nasofaríngeo. “No duelen, pero molestan”, coinciden.

“En el hisopo quedan células del paciente. Se ponen en un tubo con solución fisiológica. De ahí se extrae el material genético del virus y luego lo amplificamos en el reactivo que se coloca en el ciclador”, explica Baridón.

“El profesional tiene que tomar rígidas medidas de bioseguridad en cada muestra. Lo mismo que en el laboratorio. Se usa camisolín, guantes, barbijo, una antiparra y la máscara de protección. Además las botas y la cofia”, explica la directora del hospital y las infectólogas advierten, además, que hay una técnica para que al retirarse la ropa no haya riesgo de contagio.

Las capacitaciones respecto a las medidas de seguridad abarcan a todos los profesionales del hospital, y eso incluye a las enfermeras, camilleros, radiólogos y al personal de limpieza. “Cuando tengamos pacientes internados hay que reducir el máximo los riesgos de contagio”, dicen a coro las entrevistadas. Y avisan que no es lo mismo para quien toma la muestra que para aquel médico que está en contacto.

Después de la muestras el material utilizado es descartado, salvo los barbijos que tienen un poco más de duración, lo mismo que las antiparras y máscaras, que luego de desinfectarse se pueden seguir utilizando. “Los hisopos, antes de ser descartados, tienen que permanecer en lavandina unas horas. Y la cabina donde se trabajó pasa un tiempo bajo las luces UV”.

Algunos le dicen Zona Cero del coronavirus. Otros simplemente el laboratorio. Lo concreto que es el primer paso para descubrir la enfermedad y quienes están al frente son las héroes anónimas de esta semana.

