Después del caos, el domingo transcurrió con bancos abiertos y menor concurrencia

Luego del escandaloso caos desatado el viernes, cuando miles de jubilados acudieron a los bancos para el cobro de sus haberes, ayer, como ya lo habían hecho el sábado, las sucursales de todo el país se mantuvieron abiertas en horario extendido, aunque con baja concurrencia. Ahora, la expectativa está puesta en el desarrollo de la nueva convocatoria prevista para hoy, destinada a los pasivos que no cobran con tarjeta de débito y cuyos documentos finalizan en 4 y 5.

Este cronograma que el Banco Central emitió luego de que la concurrencia de las personas con más alto riesgo frente al coronavirus se desbande, establece el martes serán atendidos aquellos jubilados cuyos DNI terminen en 6; 7; 8 y 9. El miércoles lo harán quienes perciban pensiones contributivas menores a 17.859 pesos, en tanto que a última hora el Banco Central emitió una nueva resolución extendiendo la medida de atención exclusiva para jubilados hasta el jueves.

A la espera de ver lo que ocurra hoy en las sucursales bancarias, y tras la polémica por las largas filas de abuelos en medio de la cuarentena, ayer, en diálogo con EL DIA y en medio de una casa central del Banco Provincia que se encontraba con más policías que clientes, el secretario general de La Bancaria, Federico Bach, concluyó en que abrir el fin de semana fue “al divino botón”.

El gremialista se metió de lleno en la polémica al evaluar lo ocurrido la semana pasada como producto de “la falta de información y la mala información. Creo que entre todos no logramos explicar quiénes tenían que venir el viernes al banco, porque el 70 por ciento de los que se acercaron no deberían haber estado”. Y subrayó que sólo estaba convocado un 30 por ciento de los jubilados que no contaban con tarjeta de débito”.

Sin embargo, como se ha visto, luego de que durante más de 15 días las sucursales no atendieran al público, el viernes al abrirse las puertas acudieron, según relató Bach, personas que se acercaron y “no tenían nada para cobrar, venían a mirar a ver si podían cobrar algo o venían a hacer trámites que no estaban permitidos”. Y evaluó que la manera de evitar esa aglomeración es “escalonando el pago de haberes de ese 30 por ciento en distintos días, como sí se hizo ahora, pero sin necesidad de abrir el sábado y el domingo”.

En medio de un paisaje ciudadano atípico, que los platenses vienen transitando durante esta cuarentena, la permanencia de bancos abiertos el fin de semana sumó un condimento. El gerente de la sucursal platense del Banco Nación, Marcelo Galván, atribuyó la situación del viernes y la apertura de fin de semana a que “durante varios días el sistema financiero no estuvo funcionando y una vez que comienza con la operativa, la gente más necesitada, como es la clase pasiva y los beneficiarios de asignaciones, provoquen una asistencia masiva provocando un cuello de botella al sistema”.

Por la mañana en la sucursal de 7 y 48 hubo una cola de poco más de media cuadra. Sin embargo, una vez atendidos esos jubilados, la entidad se mostró prácticamente desierta. “Nos lo esperábamos, porque sabemos que la gente no está mentalizada en concurrir a los bancos los sábados y domingos”. Y confió en que la división de aquellos pasivos por número de documento reordene la actividad de hoy y mañana.

MEDIDA DEL CENTRAL

Anoche el Banco Central emitió una nueva medida de excepción, extendiendo hasta el jueves la atención exclusiva para jubilados y pensionados para el cobro de haberes pendientes por ventanilla, extendiendo el cronograma que se preveía hasta el miércoles y continuando con su atención de 10 a 17.

Si bien se espera que hoy cobren los jubilados y pensionados con los DNI terminados en 4 y 5, mañana lo harán quienes tengan documentos finalizados en 6; 7; 8 y 9. Las jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos se cobrarán el miércoles.

A partir del lunes 13 se continuará el cronograma anunciado por la Anses, en tanto que el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) sólo se cobrará en cajeros automáticos.