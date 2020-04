“Que todos piensen que tienen el virus adentro”

El entrenador puertorriqueño Flor Meléndez, ex DT del seleccionado argentino de básquetbol, realizó ayer, mientras se recupera de un hisopado positivo de coronavirus, una recomendación a la población en general y les pidió a todos que “piensen que tienen el virus adentro”.

“Les pido a todos que piensen que tiene el virus adentro y salgan a la calle con mascarillas, por favor”, solicitó el experimentado director técnico, de 73 años.

Meléndez, ex entrenador del seleccionado argentino en el Mundial España 1986, fue internado la semana pasada en una clínica del municipio de Mayagüez, con fiebre alta y un cuadro de deshidratación severa.

“Me empecé a sentir débil y tuve un cuadro de deshidratación muy grande. Aparte la presión estaba bastante inestable, con 11-24”, dijo el técnico.

Luego del hisopado correspondiente se comprobó que Meléndez estaba afectado por Covid-19, al igual que otras 474 personas en la isla (20 fallecidos). “Ya me dieron el alta. Me mandaron a hacer cuidados a casa. Me tienen que hacer nuevos exámenes, igualmente”, reveló.