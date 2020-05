Angelici rompió el silencio y dijo que las derrotas frente a River fueron "determinantes"

El ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici aseguró que las derrotas sufridas frente a River en las competencias internacionales fueron la causa principal de la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones que en diciembre pasado consagraron a Jorge Amor Ameal como nuevo titular de la institución, con Juan Román Riquelme como vicepresidente y encargado del área fútbol.

"Los resultados con River fueron determinantes. En ocho años conseguimos seis estrellas para Boca, por seis títulos, pero cuando te toca jugar contra el clásico rival y los resultados no son los esperados... Los socios tomaron una decisión y hay que aceptarla", manifestó Angelici en diálogo con radio Rivadavia.

El ex mandatario boquense consideró a las derrotas lamentadas frente a River como una causa más determinante para perder las elecciones que la propia presentación de Riquelme apoyando a una de las listas. De todos modos, aceptó que "desde que Riquelme se postuló como candidato, ví complicado el triunfo del oficialismo".

Y para cerrar el tema Riquelme, contestó sobre la denuncia que él mismo formuló en su momento sobre un pedido de dinero para incorporarse a la lista del oficialismo, que "es un tema cerrado, al cual no volveré a referirme".

Continuando con el tema elecciones, y sobre si entiende que a la gente le importa más los resultados que la administración del club, Angelici destacó que "todos queremos ganar" y en esa dirección trató de profundizar recordando que "en la única categoría en la que ganó el oficialismo fue en la de vitalicios", con lo cual trató de fijar la idea que "la gente mayor ve más la gestión que los resultados".

Respecto al anuncio sobre la anulación de los descensos formalizada por la AFA, el ex número uno de Boca, estimó que "por un lado permitirá organizar económica y financieramente a los clubes, promoviendo juveniles, pero a la vez hará nivelar la competencia hacia abajo", dejando en claro que "un campeonato con 28 ó 30 equipos es una locura".

Calificó su gestión como "honesta" y respecto al cargo que ocupa en la AFA aclaró que no lo dejó porque "no es un cargo del club" y que "está establecido por estatuto, es personal".

Defendió a Nicolás Burdisso como manáger, "un caballero, un hombre de bien", reconoció también la gestión de Gustavo Alfaro como entrenador, "agradecido con él, no era fácil agarrar en el momento que lo hizo"," y respecto de los cruces con

River que dejaron su huella, imaginó que "se van a volver a cruzar alguna vez y va a ligar Boca".

Angelici, quien reapareció hablando públicamente después de largo tiempo, confesó no haberse sentido campeón en la pasada Superliga. "No, porque campeones salen los jugadores, el cuerpo técnico... Me puso contento por los jugadores y por la gente, pero nunca me sentí campeón".

Aprobó la decisión de Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, al no presentar equipo en el comienzo de la Copa Superliga, frente a Atlético Tucumán, aunque con una crítica: "Estuvo bien en resguardar a su gente, pero no me pareció bien que se cortara solo", señalando que hubiera sido mejor transmitirlo al resto de los clubes y la AFA.

En otro pasaje recordó que después de las elecciones, se tomó unos días de vacaciones y cuando se originó la pandemia de coronavirus focalizó sus movimientos en el manejo de las empresas que tiene a su cargo y le significa unos 1.600 salarios.

Sobre lo deportivo, explicó que "después de la derrota en las elecciones, tome la decisión de no hablar y ver los partidos como un hincha más, junto a mi familia", hasta esta reaparición pública en la que dejó puertas abiertas para su regreso a la política de Boca e incluso a la política nacional.

Por último, defendió su gestión al frente de Boca, respondiendo a las críticas formuladas por Jorge Ameal, quien tras asumir anunció que el club económicamente no era lo que decía Angelici.

"Quedaron 5 millones de dólares depositados y 3,3 a cobrar en breve... Ojalá yo hubiera recibido una economía así de Ameal cuando me entregó el club", recordando la gestión anterior del actual presidente Xeneize.

Aseguró que "triplicó" el "patrimonio neto" y "no quedaron deudas", considerando asimismo que "dejamos un club ordenado", con una proyección de 900 millones de pesos de superávit para un mundo que no esperaba el coronavirus.

Por último aprobó algunas decisiones del actual gobierno, como sacar los acríliticos que separaban a la platea del sector de ingreso del equipo y dijo esperar "tranquilo" la "auditoría" solicitada por la presente gestión del club.