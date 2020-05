El jugador de Selección que Riquelme llamó para Boca y ahora quiere River

No es la primera vez que ocurre pero cuando se reitera la situación genera comentarios y muchas expectativas: Boca y River se fijaron en el mismo jugador para reforzar sus planteles.

Se trata del lateral chileno Mauricio Isla, actualmente en el Fenerbahce de Turquía y a punto de quedar libre.

¿Cómo empezó esta historia? Poco tiempo atrás, Isla reconoció que recibió el llamado de Juan Román Riquelme para sumarlo como refuerzo de Boca. "Tuve tres conversaciones telefónicas con Riquelme. Él me llamó y me preguntó si me gustaría jugar en Boca. Sabía lo que se decía, y que en el club había un cambio de dirigentes, pero no que Boca me quería", confirmó el jugador chileno.

Pero este domingo sorprendió la publicación del medio turco Spor Arena que aseguró que River también está interesado en contratar a Mauricio Isla. En el artículo anuncian que el representante del futbolista mantuvo comunicación con dirigentes del Millonario, que por el momento no cuenta con cupo de extranjeros, pero lo apuntaron como reemplazo de Gonzalo Montiel, si es transferido (lo pretende el West Ham).

Seguramente los próximos días servirán para esclarecer el tema que involucra a xeneizes y millonarios.

Vale destacar que el experimentado defensor con presente en su Selección (jugó los Mundiales del 2010 y 2014, además de ser bicampeón de la Copa América 2015 y 2016), vistió los colores del Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella y Cagliari, antes de recalar en el Fenerbahce. Cuenta con 391 partidos en su carrera con 10 goles.