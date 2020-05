La Comuna recibió una nueva asistencia de la Provincia para afrontar gastos

En medio de las dificultades económicas que afronta por la caída de la recaudación, la Municipalidad de La Plata recibió por parte de la Provincia una nueva asistencia del orden de los 132 millones de pesos para atender las obligaciones de mayo. Así lo confirmó ayer el Intendente, luego de que el gobierno de Axel Kicillof dispusiera un nuevo auxilio para los 135 distritos bonaerenses, que vienen sufriendo los impactos económicos de la emergencia sanitaria.

Según trascendió, se trata de 4.000 millones de pesos que Kicillof distribuyó el lunes en forma de aportes no reintegrables del tesoro a todos los municipios en base a un nuevo índice, que calcula los ingresos que cada uno percibió en 2019, compuestos por sus recaudaciones y la coparticipación.

En función de ese índice, al Municipio se le asignaron 132 millones de pesos, para afrontar los gastos de mayo. “Es un monto justo”, evaluó ayer Julio Garro en diálogo con EL DIA. Pero advirtió que vigilará el devenir de la recaudación de este mes, en función de la reactivación de los comercios que se habiliten para volver a funcionar.

El mes pasado, Garro junto con otros intendentes de Juntos por el Cambio habían mantenido varias reuniones con Kicillof para pedir asistencia a las 61 comunas que gobiernan en la Provincia, desdoblados de otra tanda de reuniones que en el mismo sentido realizaron los alcaldes del peronismo.

El planteo de los municipios se basa en la abrupta caída de la recaudación de las tasas, que pone en jaque su funcionamiento, especialmente el pago de sueldos y la prestación de los servicios básicos.

En abril, la Provincia dispuso el desembolso de 1.000 millones de pesos en forma de asistencia directa para los municipios, que se asignó según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y también otros 3.000 millones que ofreció bajo la modalidad de crédito, a devolver a partir de agosto. Del primer monto, a la Comuna platense le tocaron 29 millones de pesos; del segundo, 72 millones, los que suman unos 103 millones de pesos para afrontar los gastos de abril.

En nuestra ciudad, el parate económico del precipitado y sostenido cierre de comercios e industrias locales había producido en abril una caída en la recaudación de la tasa de Seguridad e Higiene del orden del 40 por ciento, además de una importante reducción en la coparticipación provincial. Pero, además, Garro había admitido que la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) también había registrado una fuerte caída y hasta salió a pedir a quienes podían hacerlo que la paguen.

Con un gasto mensual en sueldos y cooperativas del orden de los 270 millones de pesos y otra importante erogación en la recolección de residuos, la Comuna recortó la prestación de algunos servicios, como el bacheo y el mantenimiento de luminarias públicas, frente a una situación que describió como “muy justa e incierta” de cara al devenir de la pandemia y el funcionamiento de la actividad económica.

En la última reunión que los intendentes de Juntos por el Cambio habían mantenido con el Gobernador habían pedido a la Provincia una asistencia para la segunda semana de mayo y otra para la cuarta, dos momentos del mes en los que realizan las mayores erogaciones.

En aquel encuentro no había surgido una cifra, aunque trascendió que Kicillof les había asegurado una nueva asistencia, con la ayuda del gobierno nacional. La respuesta llegó el lunes y, al menos en el caso de La Plata, parece haber cubierto la expectativa no sólo en el sentido del monto asignado sino también en que se trata de una cifra que no habrá que devolver.