El DT del fútbol argentino que explotó tras ser despedido en plena cuarentena

"Enojado, dolido, pero con la consciencia tranquila". Así dijo encontrarse por estas horas Mario Sciaqua, el entrenador que fuera despedido de Godoy Cruz en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, pese a la resolución de la AFA de dar por concluida la temporada, lo cual dejó al club mendocino a salvo de cualquier amenaza que significara una posible pérdida de categoría.

Desde Santa Fe, y en diálogo con radio Continental, Sciaqua culpó de su repentina salida del Tomba a José Mansur, presidente de Godoy Cruz, quien al contratarlo para que se hiciera cargo del equipo le pidió "sacar puntos".

El director técnico, de 49 años, asumió el plantel en diciembre del año pasado y dirigió apenas ocho partidos, con un saldo de tres victorias, dos frente a Vélez y Newell's, antes de la interrupción de la competencia, y cinco derrotas, entre la Superliga y la Copa Superliga.

Llegó con el objetivo de sumar puntos para mejorar el promedios (el fútbol argentino suspendió los descenso hasta la temporada 2022) y su continuidad ya había estado en duda a partir del quinto encuentro al frente del equipo, después de perder como local ante Unión de Santa Fe, cuando la campaña promediaba cuatro caídas y sólo un triunfo.

"Con seis puntos de nueve, el equipo se había recuperado, y la verdad es que estaba ilusionado en lo que se podía conseguir después de esta etapa sin competencia...", manifestó Sciaqua, quien aceptó haber quedado bajo la lupa por razones desconocidas.

Refiriéndose a Mansur, dijo: "Me llamó el 9 ó 10 de mayo, diciendo que estaba confundido... La verdad es que no entendí, más por aquello hablado de entrada, sobre la necesidad de sacar puntos".

A través de un comunicado, el club anunció luego que "Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de nuestro primer equipo, de común acuerdo con nuestros dirigentes. Desde nuestra institución sólo tenemos palabras de agradecimiento para Sciacqua y su cuerpo técnico por el compromiso y trabajo demostrado durante el tiempo que defendieron nuestro escudo".

El técnico, que descartó por ahora analizar un posible nuevo destino para su carrera, aseguró además que lo económico tampoco pudo ser causal del despido, pues "fui el primero en decirle al presidente que aceptaba bajar el sueldo en caso de ser necesario por la actualidad".

En otro tramo, explicó que "tenía más relación con los vicepresidentes", aunque señaló que "era Mansur quien llamaba cuando había que ir al hueso".

Analizando lo que podría llegar a suceder cuando la pelota vuelva a rodar, en competencia sin descensos, el santafesino imaginó que "para mi no será todo lindo como dicen, eso que sin descensos no habrá presión. Pienso que el técnico que pierda tres o cuatro partidos va a ser llamado al cuarto oscuro", suponiendo con esto que estará a un paso de ser despedido.

Y al hablar del fútbol que podría venir, con equipos con mayor presencia de juveniles, señaló que "en Godoy hay chicos con mucha proyección, y era algo que me tenía esperanzado".

Mario Sciaqua fue el quinto entrenador que estuvo al frente del equipo de Godoy Cruz durante el año 2019, después de Mario Gómez, Lucas Bernardi, Javier Patalano y Daniel Oldrá, lo cual llevó a recordar al santafesino que "cuando arreglé, varios conocidos me dijeron 'apretá los dientes'", anticipándose a lo que seguramente le esperaba.

"Lo que menos se me ocurriría ahora es pensar en otro club, todavía estoy cortando el cordón de esta salida", repitió, ahora ante una pregunta sobre un supuesto interés de Tigre para contratarlo en lugar de Néstor Gorosito. "Yo lo conozco a Pipo, le tengo un gran respeto...".

El primer candidato a convertirse en el próximo DT del Toma fue Jorge Almirón, que dirigió a Godoy Cruz durante 2014, pero diferenmcias económicas desbaratadon la negociación en los primeros tramos.

Por separado, José Mansur aceptó referirse a la salida de Sciacqua, diciendo que fue "100 por ciento futbolera" y negó cualquier tipo de especulación al margen. "Con Mario (Sciacqua) quedó todo bien y una relación bárbara. Hubo charlas de fútbol y pensamientos disímiles. Mutuamente acordamos de cortar el vínculo. No todos vemos el fútbol de la misma manera. El motivo de su salida no fue económico, tampoco se lo propusimos. La decisión fue 100 por ciento futbolera. Fue un proyecto futbolero y no económico".