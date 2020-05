El duro golpe de la pandemia al fútbol de los aficionados

El aislamiento social, preventivo y obligatorio no sólo frenó las actividades deportivas profesionales o federadas. También le puso un corte a una actividad que en la Región, con un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, mueve entre jugadores, asistentes, árbitros y delegados, a cerca de 10 mil personas: es el fútbol de los aficionados que cada sábado despuntan el vicio en grupos de amigos o ex compañeros de distintos clubes que pasaron de jugar “fichados” a hacerlo sólo por placer en los distintos complejos de nuestra zona.

Para estos grupos de amantes de la redonda el “fútbol de los sábados” es una religión. Y para decenas de familias que administran los distintos complejos de fútbol de once, de nueve o de siete, es un medio de vida que hoy se encuentra en zona de riesgo.

La última vez que rodó la pelota en los predios de la Ciudad fue el pasado 14 de marzo

Alrededor de este fútbol de aficionados hay toda una industria que se siente claramente resentida. El eslabón empieza por los gerenciadores de los predios, sigue por los delegados de las canchas, los árbitros y asistentes, los auxiliares encargados de tener en buen estado los terrenos, todos componentes de una cadena que hoy está paralizada, sin ingresos, y, posiblemente, sin actividad por lo que resta del año. En forma indirecta, otras actividades también se ven afectadas. Se venden y estampan menos camisetas e indumentaria, los gimnasios donde los jugadores aficionados se preparan están cerrados. Todo forma parte de un gran entramado invisible para las grandes flashes, pero que genera puestos de trabajo, mueve dinero y, como cuestión central, forma parte de la vida saludable de miles de platenses con el deporte al aire libre como una costumbre que la pandemia paralizó por tiempo indeterminado.

LOS PREDIOS PADECEN EL PARATE

Mariano Altavista es uno de los responsables del predio “La Selección”, uno de los torneos de fútbol de once que se desarrolla en la ciudad desde hace más de dos décadas. En charla con EL DÍA, reconoció la preocupación: “vivimos todo esto con una gran incertidumbre. Porque esto es distinto a cualquier otro rubro comercial como puede ser una pinturería, un kiosco o una fábrica, donde se puede manejar cierto protocolo de distanciamiento. En el fútbol no empezó a rodar la pelota como para ver si ese protocolo después podemos bajarlo a nuestro nivel”, explicó.

“Tratamos de serenarnos, ver cómo se desenvuelve todo en otros ámbitos y después brindar un panorama lo más seguro posible a los que jueguen”, añadió.

Altavista luego diferenció los riegos del fútbol profesional, donde comparten concentraciones, vestuarios y buses de traslado, del fútbol de aficiones: “aquí todos llegan por separado en un auto, se cambian detrás de un arco y se van directo después de jugar, eso hay que tenerlo en cuenta”.

En cuanto a todo lo que genera el predio, contó que “tenemos alrededor de 600 jugadores inscriptos y en materia laboral, entre árbitros, planilleros, más personal de seguridad y médico que nos prestan servicio, estamos hablando de más de 50 familias que dependen de esta actividad, la situación es complicada para todos. Presentamos los papeles que pidió el Estado para la ayuda económica para ellos y estamos a la espera de que se cristalice”.

Sobre el futuro y la posibilidad de retomar la actividad, sostuvo que ya presentaron una nota de pedido en el Municipio junto a otros torneos: “la idea fue visibilizar nuestra situación. Esperamos que nos digan cómo se podrá seguir y encontrar certidumbres”.

El Torneo de la Ruta 36 es otro de los campeonatos que aglutina a muchos aficionados al fútbol de once de la Región. Blas Aranda, su organizador, dialogó con este diario sobre la problemática actual: “nos tomó de sorpresa la cuarentena, cuando recién iniciábamos las actividades, que en nuestro caso van de febrero a diciembre, así que económicamente quedamos muy desarmados y atravesar este momento se tornó muy difícil, alquileres altos, tarifas de luz elevadas, mantenimiento del lugar con 9 canchas de 11, empleados a quienes debemos seguir abonándoles los haberes con la incertidumbre de no saber cuándo vas a abrir. Está la incertidumbre de poder seguir adelante con una empresa familiar de 26 años en la Ciudad. Haremos lo imposible por retomar la actividad para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, explicó.

Luego añadió que “contamos con más de 1000 jugadores en el predio, dos empleados fijos, más todo el staff de árbitros, planilleros, fotógrafos, ambulancia y nuestros hijos y esposas que siempre trabajan y están en todo”.

Por último, sobre lo que viene, todo son dudas: “ hasta el momento nos pudimos mantener, restringiendo gastos, mantenimiento lo mínimo, a partir de ahora no sabemos cómo vamos a afrontar los gastos, dependemos de la buena voluntad de los propietarios y que las empresas de servicios brinden un plan de pago cuando se reactive el fútbol amateur. Los que tenemos la suerte de tener otro empleo, destinaremos fondos de lo personal al complejo, pero también tenemos los gastos normales de cada familia, es un panorama complicado”.

Por último, contó sobre la movida que están haciendo para reactivar el sector: “nos pusimos en contacto con los demás complejos para la realización de un protocolo, lo redactamos, se presentó por mesa de entrada del Municipio y estamos a la espera”.

“NO SABEMOS CÓMO SERÁ EL POST PANDEMIA”

Mauro Coronato, del torneo “Rock And Gol”, se sumó a la preocupación del sector: “es una situación bastante angustiante, porque no sabemos si nuestra actividad será una de las últimos en retomarse. Habíamos hecho la inversión en una cancha de sintético nueva, con los cual nos endeudamos, y además veníamos de años difíciles, porque la economía venía siendo mala. Encima tuvimos algún cortocircuito con los propietarios por no ponernos de acuerdo en una quita del alquiler. En fin, son muchos los inconvenientes”.

Sobre el flujo de jugadores que concentran, contó que “en el predio se juegan torneos sábados, domingos, martes y jueves y confluyen alrededor de 1000 jugadores. Tenemos dos empleados fijos, más los temporales de fines de semana, como planilleros, salud, árbitros, fotógrafos, estamos hablando de diez o doce personas más que desarrollan sus tareas”.

Coronato también confirmó que está entre los predios que presentaron en el Municipio un escrito pidiendo precisiones y la conformación de un protocolo pensando en la posible vuelta de la actividad.

Uno de los organizadores de “Predio 98”, Nicolás, también se explayó sobre esta problemática que los afecta: “todo esta muy difícil por ahora. Nos afectó como a todos los comercios, nosotros estamos cerrados desde el viernes 13 de marzo, fecha en que habían recomendado la cuarentena, una semana antes de la obligación, para cuidar al personal y los clientes. Pensando que solo iba a ser unos 15 días nada más”. Y agregó: “el mayor problema que tenemos ahora es seguir afrontando los sueldos del personal que mantiene el predio, los impuestos y tasas que siguen llegando tanto nacionales como municipales. No tuvimos ninguna respuesta ni ayuda del gobierno por ahora”.

