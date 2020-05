Denuncian por “abuso de autoridad” a Victorio Cocco

El secretario adjunto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), José Angel Ubeda, denunció por “abuso de autoridad” y otras “irregularidades” al secretario general del gremio Victorio Nicolás Cocco, en medio de un enfrentamiento de larga data.

“El gremio es un desorden total gracias al secretario (general). Está haciendo todo mal y yo sigo siendo el secretario adjunto y en la obra social soy el secretario de actas. Cocco se tomó atribuciones que no van, y hace unos 15 días me cambió la cerradura de mi oficina, porque yo no estoy de acuerdo”, expuso Ubeda.

“Iré a la Justicia. Hice legalmente todo lo que tenía que hacer, acudí con un escribano y la policía al lugar (Viamonte 1328, primer piso) y el hermano de él (Roberto Cocco), que es el casero del lugar, se negó abrir. Aún con la orden labrada y la denuncia en la comisaría de Tacuarí e Independencia (Vecinal 1-B) no pude entrar. Acá hablamos de abuso de autoridad”, prosiguió.

Quien se iniciara en la profesión como técnico general de Armenio -donde fue jugador-, después de que concluyera su carrera como futbolista en 1991, se desempeña como secretario adjunto del gremio y secretario de actas de la obra social desde 2014.