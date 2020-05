Beatriz Sarlo: “Me equivoqué con Alberto y con Cristina”

Casi 10 meses después de haberlo entrevistado cuando Alberto Fernández estaba en campaña, la escritora y una aguda analista política Beatriz Sarlo, opinó que “se equivocó” en su caracterización política del Presidente. Explicó que “yo lo miraba con mucha expectativa. En realidad no me equivoqué con su inteligencia o su conocimiento del Estado; me equivoqué porque creí que era posible conformar a la dama (en referencia a Cristina Kirchner) con menos de lo que tiene en este Gobierno y no fue posible”, dijo en Todo Noticias.

En ese sentido, aseguró que creyó que iba a haber “menos gente nombrada” del sector más kirchnerista dentro del Gobierno.