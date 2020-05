Confirman que en La Plata, Berisso y Ensenada hay transmisión comunitaria

Lo que era una certeza que funcionarios y médicos locales tenían asumida desde hace semanas fue confirmada ayer en el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación. Durante la exposición del primer informe del día, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, detalló que el 27 por ciento del total de casos de coronavirus registrados en el país es de origen comunitario, y que entre las ciudades afectadas por este tipo de transmisión se encuentran, entre otras, La Plata, Berisso y Ensenada.

Si bien el origen del contagio es algo que a muchos especialistas le resulta a esta altura un dato no muy significativo –sobre todo si se tiene en cuenta que la transmisión comunitaria será naturalmente cada vez mayor-, las autoridades sanitarias locales fechan el comienzo de este tipo de contagio en La Plata a fines del mes de marzo, cuando un cooperativista de Villa Elvira presentó síntomas de COVID-19 y a los pocos días se le confirmó la enfermedad.

“Desde ese momento, por la información del paciente, nosotros ya sabíamos que teníamos transmisión comunitaria en La Plata”, apunta Enrique Rifourcat, secretario de Salud del Municipio local y para quien poder trabajar de manera conjunta con los equipos de Provincia que realizan el seguimiento de los casos “va a permitir tener una radiografía cada vez más clara del cuadro de situación epidemiológica en la región”.

De todos modos, Rifourcat es uno de los que creen que saber el origen del contagio a esta altura no tiene mucho sentido. “Es un dato importante para analizarlo, sobre todo, cuando todo esto finalice”, apunta, y lo argumenta en que “va a permitir evaluar el trabajo que se fue haciendo en todo este tiempo para, de esa manera, perfeccionar metodologías, coordinar trabajos en equipo y no repetir errores. Pero saber si el treinta o el cuarenta por ciento de los casos es de transmisión comunitaria es algo que, al menos en estos momentos, para nosotros no tiene mucho sentido”.

Enemigo invisible

El contagio comunitario acaso sea el enemigo más invisible de todos: brota en aquellas personas que no estuvieron de viaje ni mantuvieron contacto con algún positivo. Hace apenas unos días, cuando se contabilizaban 47 casos, se supo que La Plata era uno de los seis municipios de la Provincia con mayor cantidad de contagiados. Hasta ese entonces, con un 50 por ciento de los casos, el principal foco de contagio era el contacto comunitario.

En nuestra ciudad, además, se producía otro fenómeno que aún hoy la diferencia del resto del país: la mayoría de las contagiadas eran mujeres, con el 58 por ciento sobre el 42 por ciento de los hombres.

Antes de precisar las ciudades del país que se encuentran afectadas con transmisión comunitaria –en provincia de Buenos Aires, además de consignar el Conurbano y las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, se apuntó también a Brandsen, San Vicente, Cañuelas y Presidente Perón-, el funcionario nacional detalló durante el parte de ayer que el 20,2 por ciento del total de casos confirmados en Argentina se relaciona con un viaje al exterior y un 43 por ciento a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus.

“Vemos que los contagios relacionados con los viajes al exterior van descendiendo”, precisó Costa, y detalló que “el 50,3 por ciento de los casos son mujeres y el 49,7 por ciento, hombres”. En el parte también se precisó que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años.

La cartera de salud ya había informado días atrás que los casos de transmisión comunitaria superaban a los importados, por lo que se anunció la descentralización de los test de anticuerpos a las 24 jurisdicciones del país.

El primer caso

El Gobierno reconoció el primer caso de transmisión comunitaria en el país el 23 de marzo, cuando había 266 casos confirmados. “Se está iniciando la transmisión comunitaria”, aseguró ese día Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud y para quien ese tipo de contagio se empezaba a manifestar en zonas como “el AMBA, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”.

Los expertos suelen diferenciar “transmisión comunitaria” de “circulación viral” o “coronavirus autóctono”, como se lo suele identificar de manera errónea. Más allá de la precisión en la terminología, todos coinciden en que lo importante es el concepto que busca graficar: “transmisión comunitaria” remite a la aparición de infectados cuyo enlace epidemiológico no es claro, es decir que la persona no se contagió por haber llegado de un país con circulación viral, ni tampoco por haber tomado “contacto estrecho” con alguno que llegó infectado al país.