Excarcelaciones: Kicillof anunció ampliación de cárceles y apuntó contra Conte Grand

El gobernador Axel Kicillof anunció la construcción de 1350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense y denunció una "campaña" para responsabilizar al Poder Ejecutivo bonaerense tras el otorgamiento de prisiones domiciliarias a reclusos, algunos de ellos que cometieron delitos de gravedad, en el marco de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, el mandatario provincial dijo que se invertirán 800 millones de pesos para ampliar los lugares disponibles en cárceles ya existentes, entre ellas el penal de Olmos, y cargó fuerte contra la anterior gestión provincial al decir que cuando asumió la situación carcelaria era de "emergencia", con 15 mil reclusos en huelga de hambre y deudas sin pagar. "En poco tiempo solucionamos esa situación", afirmó.

Durante la conferencia de prensa que encabezó esta mañana en la Gobernación, acompañado por los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof denunció "una campaña" para, según dijo, atribuir al Poder Ejecutivo bonaerense la decisión de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a reclusos, en algunos casos autores de delitos de gravedad, como homicidios o violaciones, cuando eso es atribución del Poder Judicial.

En ese sentido, Kicillof dijo que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", afirmó.

"Quién va a la cárcel, quien tiene una prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo” y denunció que “hay una campaña con un objetivo que es dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.

En ese marco, también cuestionó al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y reiteró que la atribución del Poder Ejecutivo es la de mejorar las condiciones de detención y no determinar el otorgamiento de beneficios como la prisión domiciliaria.

Por su parte, el que se expresó en muy duros términos contra el otorgamiento de este tipo de beneficios fue el ministro de Seguridad Sergio Berni, tal como lo venía haciendo desde hace algunos días. "Creo que los bonaerenses hemos sido muy pacientes esperando una explicación del Poder Judicial. Esta decisión no sólo ha sido torpe, sino irresponsable y provocativa, porque liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación", afirmó el ministro.

"La Justicia tiene ahora la facultad de ordenar todo este desorden que ha provocado", agregó Berni, al tiempo que indicó que los derechos de los reclusos "hay que garantizarlos con orden, seguimiento y por sobre todas las cosas con control, no como hasta ahora que ha sido una liberación de presos totalmente descontrolada".