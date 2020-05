“Pensar en un Reducido es no estar atento a la realidad del país”

Uno de los temas de debate en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es el “ascenso de categoría”. Y en ese sentido, el presidente de la Mesa de la Divisional D, Dante Majori -actual mandatario de Yupanqui- fue muy claro a la hora de analizar esa cuestión en medio de la pandemia del coronavirus que castiga al país.

“El presidente (Claudio Tapia) nos pidió en la última reunión de Comité que nos ocupemos de los temas realmente importantes para nuestros clubes. Más adelante se verán los ascensos cuando se avizore un horizonte para exigir esa posibilidad”, expresó Majori.

El dirigente, que comanda la mesa de la divisional D en el Comité Ejecutivo de AFA, amplió su testimonio respecto del momento que atraviesa nuestro país, en medio de la criris sanitaria.

“Estamos dentro de un panorama de crisis económica. Creo que hablar de un ascenso más o menos está fuera de la realidad y necesidad de la gente. No se puede hacer futurología, el Gobierno Nacional es capaz de decidir que no se vuelve a jugar al fútbol en este año”.

Y agregó: “Pensar en un Reducido, si habrá ventaja deportiva, es no estar atento a la realidad de Argentina. Hoy la gente se está enfermando y muriendo. En nuestro predio de Ciudad Evita le damos de comer, todos los mediodías, a 350 familias. Entonces si un presidente de un club quiere jugar de una u otra manera me parece un poco desubicado, al presidente no le hace ninguna gracia este tipo de declaraciones”.