Conte Grand, tras los cuestionamientos del Gobierno: "Jamás renunciaría a mi cargo"

Luego de que ministros del gabinete provincial salieran a repetir el pedido para que se aleje del cargo, el Procurador bonaerense Julio Conte Grand dijo que "jamás" renunciaría porque sería "una enorme irresponsabilidad institucional" hacerlo y negó que haya participado en una "operación" contra el gobierno de Axel Kicillof en la controversia por las excarcelaciones de presos en medio de la pandemia de coronavirus.

"A mí no me pidieron la renuncia en ningún momento, yo no operé contra el Gobernador ni lo haría jamás, y no puedo renunciar porque no es una decisión mía ocupar este cargo, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires que dispuso en su momento por intermedio del Senado elevar la solicitud a la Gobernadora (María Eugenia Vidal) para mi designación como Procurador”, dijo Conte Grand en declaraciones periodísticas.

El titular del Ministerio Público fue apuntado esta semana por Kicillof en la controversia por el otorgamiento de prisiones domiciliarias. En una conferencia de prensa junto al ministro de Justicia Julio Alak y el ministro de Seguridad Sergio Berni, el gobernador reprochó públicamente al Procurador haber firmado una resolución en la que instruyó a los defensores oficiales bajo su cargo a solicitar prisiones domiciliarias sin especificar que ese beneficio debía excluirse para convictos por delitos violentos o abusadores, lo que generó reacciones, protestas y una fuerte polémica.

Tras ese episodio, desde el gabinete de Kicillof surgieron voces para pedir el alejamiento del cargo de Conte Grand. "No es objetivo, tiene un vínculo político con la ex gobernadora Vidal y debería renunciar", dijo la ministra de Gobierno provincial Teresa García.

Pero Conte Grand salió ahora al cruce de esos planteos. "Sería una enorme irresponsabilidad institucional hacerlo, y jamás lo haría en absoluto", dijo, sobre una supuesta renuncia. "Las razones por las cuales puedo dejar el cargo están previstas: renuncia, con fundamentos, cesantía o exoneración o muerte y por de pronto ninguna de las tres circunstancias está en mi parecer”, aseguró.

En cuanto a la ausencia de diferenciación de causas, Conte Grand respondió: “Se ha cuestionado por desconocimiento técnico que no incluimos en la norma una distinción entre delitos graves y delitos leves. Esa distinción no obedece a ningún criterio técnico ni dogmático desde el punto de vista jurídico porque en rigor de verdad no hay delitos leves y delitos graves“.

“Cualquier condena de menos de tres años se puede considerar leve. La distinción entre delito grave y delito leve es impropia e inoperante. Yo no la incluí en la resolución 158 porque no correspondía, además para evitar lo que sucedió con el fallo de Casación del 8 de abril que venimos cuestionando en donde esta mención implica una generalización que permite abrir la puerta a circunstancias extremadamente subjetivas que son las que venimos investigando y ya estamos detectando cerca de 200 irregularidades por parte de integrantes del poder judicial en los trámites derivados de la inclusión de esta categoría tan difusa de los delitos leves y graves”, se defendió Conte Grand.