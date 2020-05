La oposición pedirá el juicio político contra Violini por habilitar las excarcelaciones

Legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio preparan una ofensiva contra el camarista de Casación platense Víctor Violini, a quien pedirán que se destituya en un proceso de juicio político. Los diputados opositores consideran que el magistrado actuó “al margen de la ley” en la firma del hábeas corpus colectivo que derivó en el otorgamiento de más dos mil excarcelaciones de detenidos, entre ellos condenados por delitos violentos y abusos, al considerarlos población de riesgo por la pandemia de coronavirus.

El planteo, adelantado por voceros de la oposición a EL DÍA, sería formalizado en las primeras horas del lunes próximo con una presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. Allí se iniciará el trámite que podría finalizar con la destitución del camarista platense, a quienes en Juntos por el Cambio cuestionan por su actuación en la controversia por las prisiones domiciliarias y otras resoluciones.

Los legisladores de la oposición que trabajan sobre el escrito miran de reojo los movimientos de la Suprema Corte, que días atrás suspendió la aplicación del fallo de Violini y frenó así el otorgamiento de domiciliarias. Entre el lunes y el martes, el máximo tribunal bonaerense dictará una resolución de fondo en la controversia por el otorgamiento de excarcelaciones por la amenaza del COVID 19 en los superpoblados penales de la Provincia.

En la oposición creen que la Corte, en línea con la resolución de días atrás, emitirá un fallo “ordenador” con el tema de las excarcelaciones que podría volver a dejar expuesto al camarista platense.

En el ojo de la tormenta

Violini quedó en el centro de los cuestionamientos cuando, a principios de abril, avaló los argumentos presentados por 19 defensores generales de la Provincia, quienes exigieron mediante un hábeas corpus la liberación de reclusos considerados “población de riesgo” alojados en cárceles, alcaidías y comisarías.

Luego, el camarista firmó el pedido que derivó en la excarcelación de unos 2.300 detenidos, lo que generó una fuerte controversia y una crisis que pegó en el gobierno bonaerense. En medio de esas repercusiones, Axel Kicillof salió a calificar como “aborrecible” el otorgamiento de ese beneficio a quienes hayan cometido delitos graves.

Uno de los casos que generó más repudio fue el de Pedro Olmos, un hombre de 68 años que en septiembre pasado fue detenido después de estar cinco meses prófugo por denuncias de abuso contra una chica de 13 años. Olmos fue excarcelado por ser considerado población de riesgo de coronavirus y regresó a su domicilio en Burzaco, a pocas cuadras de la casa de la menor que lo acusó.

La actuación de Violini fue blanco de críticas de varios sectores, que él mismo se ocupó de rechazar a través de publicaciones en redes sociales. “E l hábeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución. Trolls abstenerse”, posteó Violini en Twitter.

De alto perfil público, el camarista platense es apuntado en la oposición también por sus vínculos políticos con el peronismo. “Yo soy justicialista, lo he sido toda mi vida”, dijo en una entrevista periodística. Incluso, en algún momento intentó impulsar una candidatura a la intendencia platense por el PJ.

En Twitter, Violini no oculta su perfil político. El año pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández retuiteó una publicación suya en la que advertía que no quería la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py, con críticas a la actuación del fuero federal en las causas contra la ex presidenta.

“No puede ser objetivo en sus resoluciones”, dicen en la oposición.

Agilizar los jury

En Juntos por el Cambio, en tanto, preparan otra ofensiva para la semana próxima vinculada con la actuación de jueces en el otorgamiento de prisiones domiciliarias.

Con la firma de todos los integrantes del bloque de diputados que preside el radical Maximiliano Abad se presentará un proyecto para crear en el ámbito legislativo una comisión especial que tome conocimiento y analice las condiciones de otorgamiento de todas las prisiones domiciliarias que otorguen jueces de la Provincia.

Si eventualmente se detectaran posibles irregularidades, la comisión podría abrir una instancia para que la Bicameral de Juicio Político intervenga y pida iniciar un jury.

El proyecto, que va en línea con varias iniciativas impulsadas por Cambiemos en el mismo sentido, busca agilizar los mecanismos de posible remoción de jueces y fiscales en un contexto de fuerte controversia por el otorgamiento de prisiones domiciliarias.

Para la sesión “on line” que se hará la semana que viene en Diputados, la oposición también impulsará un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley de víctimas.