La economía bonaerense, una de las más castigadas por el efecto pandemia

La industria y el comercio son las actividades económicas más castigadas por la pandemia, ya que la cuarentena obligatoria determinó el cese de actividades en varios rubros productivos y esto se refleja en el consumo energético medido para este tipo de usuarios. Además, en un ranking por regiones la Provincia de Buenos Aires es de las que más sufre la crisis y el parate en su tejido productivo.

Los datos de mayo también muestran que el comercio, que ha sufrido una fuerte caída, no logra recuperarse luego de dos meses y medio, mientras que la industria, que inicialmente se contrajo también en forma abrupta, comenzó a recobrarse, aunque actualmente alcanza el 80 por ciento del nivel de marzo; mientras que la extracción minera, sólo muestra una leve baja, según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El estudio agrega que, dentro de la industria, siempre en relación a marzo, se tiene que el consumo de energía se ha recuperado, aunque no en forma plena, en sectores como alimentos, madera-papel, refinación de petróleo y plásticos-químicos. La dinámica en el sector de la construcción también parece sumarse al lado positivo, mientras que textiles y automotrices todavía se encuentran muy por debajo del mes base.

Por provincias, las que parecen peor posicionadas para superar de la crisis resultan Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén, y. En el otro extremo, con niveles de actividad que se encuentran mejor que en marzo pasado aparecen los casos de San Luis, Córdoba y Entre Ríos.

El consumo de energía brinda una buena idea de la actividad económica, aunque es conveniente excluir el consumo residencial, que evoluciona en forma menos cíclica. Por eso, el estudio toma en cuenta sólo a los grandes usuarios, incluidos en las categorías Gumas y auto-generadores, que además están divididos por sectores.

A nivel consolidado, el consumo energético ha reflejado claramente el comportamiento económico durante estos meses de pandemia. Abrupta caída en producción y ventas, y luego recuperación a medida que se ha flexibilizado la cuarentena. Aun así, se halla por debajo de los niveles pre-pandemia, al quedar algunas restricciones y al haber disminuido el poder de compra de la población.

Sorprende el petróleo por los bajos precios del crudo y el menor consumo de naftas

DINÁMICA SECTORIAL

Dentro de los grandes usuarios de energía, una primera desagregación es en tres sectores, los cuales han tenido distinta performance: comercio, que ha sufrido una fuerte caída y que no logra recuperarse luego de dos meses y medio; industria, también con abrupta reducción, pero que se va recuperando, alcanzando el 80 por ciento del nivel pre-pandemia; la extracción minera -incluyendo petróleo- que sólo tuvo una leve baja.

La mayor caída en comercio se explica porque uno de los grandes usuarios de energía son los shoppings, que se han mantenido cerrados durante la cuarentena. Desde una perspectiva regional, debiera impactar más sobre las provincias “económicamente” grandes, que cuenta con mayor número de ese tipo de comercio.

Sorprende el petróleo, teniendo presente los menores precios del crudo y el menor consumo de combustibles. En principio, es una actividad que no le conviene detenerse, aunque hubo menor extracción en abril, y más en Neuquén (este comentario será tenido en cuenta a la hora de calcular el indicador de actividad para provincias). Los datos de consumo energético en este sector indicarían que habría habido recuperación en esta actividad en los meses siguientes.

LA INDUSTRIA

Con respecto a la industria, se puede realizar una nueva desagregación. Los sectores con notorias caídas iniciales fueron textiles, automotrices, productos metálicos y la industria de la construcción. Todos estos son rubros cuyo uso o consumo se pueden postergar en el tiempo.

En la construcción, su actividad cayó fuertemente, pero la recuperación ha sido rápida, por eso, utilizando datos mensuales, mayo aparece como un mejor mes que marzo en este sector. Esta reactivación se explica más por el sector privado, con dólares que rinden mucho más; no así por obras públicas, que dependen de las complicadas finanzas gubernamentales nacional y provinciales.

Más lenta ha sido la recuperación en las automotrices, compatible con ventas que les cuesta repuntar por el menor poder de compra y todavía hay moderación en los gastos, mientras permanezca presente el coronavirus. El dólar rentable por ahora ha favorecido la compra de autos usados, no tanto de los nuevos.

POR SECTORES

Por otro lado, a los que les fue mejor que el promedio fueron alimentos, madera-papel, refinación de petróleo y plásticos-químicos. Comprensible lo de la industria alimenticia y es en este sector donde el uso de energía se ha mantenido más estable, con una tendencia levemente decreciente. Aun así, actualmente está un 17 por ciento por debajo del nivel pre-pandemia.

Sorprende lo de la refinación, que no disminuye tanto, conociendo que en abril las ventas de combustibles cayeron más de un 40 por ciento. En una provincia petrolera, hubo noticias de que la refinería local no estaba recibiendo el crudo correspondiente a otros operadores petroleros, señal de estar con altos stocks.

DINÁMICA REGIONAL

Para este punto, se obtiene un indicador de actividad industrial y minera, basado en el consumo de energía. Para su cálculo se tuvo en cuenta ese consumo recién mencionado y la estructura productiva en cada provincia. Es un indicador sectorial y no global, ya que no necesariamente refleja el humor de la sociedad en cada jurisdicción.

Se debe tener en cuenta que en marzo ya se vio afectado por la cuarentena. La Provincia de Buenos Aires aparece entre las más perjudicadas, compatible con los pobres datos de consumo energético en sus principales industrias.

Para destacar está que la región del Comahue es una de las zonas más afectadas, con fuerte caída en su consumo industrial, aunque no tanto en el petrolero. Llamativo porque en Neuquén se extrajo un 23 por ciento menos de crudo en abril, revela el informe.

La zona Centro -Córdoba y San Luis- presenta un mejor indicador, por mayor consumo energético industrial en mayo en comparación con marzo de este año. Algo similar ocurre en la zona Litoral (Santa Fe).

Les fue mejor que al promedio a estos sectores: alimentos, madera-papel y refinación de crudo

En la Región Cuyo, Mendoza, con mal indicador, estuvo influenciada por la menor producción petrolera. San Juan aparece entre las menos afectadas durante este periodo, por efecto de la minería.

Aunque hay datos de consumo de energía por regiones, pueden generar confusión, debido a que hay actividades muy intensivas en esta energía y otras no, y ese consumo no es proporcional a la estructura productiva de cada provincia. Además, se excluyó al comercio, puesto que buena parte del consumo energético de Gumas comerciales son shoppings, que se concentran en las grandes ciudades, y no aparecen discriminadas en la contabilidad de los números provinciales.

Utilizando el consumo energético de los grandes usuarios (Gumas), se rescata que refleja el comportamiento típico derivado de la cuarentena por el coronavirus, con abrupta caída de producción, y luego recuperación gradual, todavía debajo del nivel pre-pandemia.

El sector con peor desempeño es el comercio, porque uno de sus grandes usuarios son los centros comerciales, cerrados y algunos recién comienzan a abrir. En la industria, la mejor performance está en alimentos (estable con tendencia bajista), y los que peor están son los que producen bienes de consumo postergable, como autos, textil, materiales de la construcción, aunque este último, con recuperación rápida, aprovechando un dólar blue rentable.