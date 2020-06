La prensa italiana criticó con dureza la deslucida actuación de Lautaro Martínez

La prensa deportiva italiana criticó ayer la actuación de Lautaro Martínez en la eliminación del Inter de la Copa Italia tras el empate frente a Napoli (1-1), y afirmó que el jugador argentino “está con la cabeza en otra parte” por su posible pase al Barcelona desde la próxima temporada.

“Lautaro está con la cabeza en otra parte, pensando en Barcelona”, tituló la Gazzetta dello Sport en referencia a la deslucida actuación de bahiense en el estadio San Paolo, donde el local hizo pesar el 1-0 logrado como visitante en la ida. El diario deportivo subrayó que a Martínez “se lo vio distraído” y por esa razón fue reemplazado por el delantero chileno Alexis Sánchez.

“Lautaro decepciona y ahora la pelota es del entrenador Antonio Conte: no es una gestión fácil. Martínez no estuvo en el campo. No se lo vio. Sólo un disparo al arco en el primer tiempo”, afirma La Gazzetta dello Sport. En tanto, Mediaset calificó al ex Racing como “el gran ausente de la noche” y sugirió que es “fácil, demasiado fácil”, saber por qué. “Durante meses, lo han acompañado demasiadas voces del mercado”, resumió antes de pronosticar que “Lautaro puede convertirse en un caso en lo que queda de temporada” si Conte no reconduce la situación.

JUVENTUS ESPERA CONTAR CON HIGUAÍN PARA LA FINAL

El entrenador de Juventus, Maurizio Sarri, espera la recuperación del delantero Gonzalo Higuaín para la final de la Copa Italia que afrontará ante Napoli el próximo miércoles en el estadio Olímpico de Roma, reveló ayer el diario Corriere dello Sport.

“Maurizio Sarri espera poder contar con el ‘Pipita’ Higuaín para la final frente al Napoli y también aguarda la recuperación de (Giorgio) Chielini y de (Aaron) Ramsey, pero en especial espera por el delantero argentino”, resalta el diario italiano.

Higuaín, que a última hora fue desafectado del partido revancha de semifinales ante el Milan, disputado el viernes pasado, se recupera de una lesión en el isquiotibial derecho y es una “carta fundamental” para la delantera del equipo, apunta la prensa italiana.

“Hacer jugar a Dybala junto con Cristiano Ronaldo es complicado desde lo táctico y si bien los dos marcan diferencias; es cierto que el área queda un poco vacía” consideró el propio Sarri, revelando la necesidad de un “9 de área” como Higuaín.