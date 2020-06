El barrio Meridiano V revolucionado por una cinta que hace historia

Encontraron un video de relevante valor histórico sobre la Estación Provincial de Meridiano V y ya se viralizó en las redes sociales. Se trata de un documento de finales de la década del ‘60, que fue acercado por un vecino del histórico barrio ferroviario platense.

“Gran hallazgo: Compartimos un material histórico del Centro Cultural Estación Provincial, video inédito encontrado en una cinta pérdida de 16 mm del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires llegando a la Estación de La Plata en el Barrio Meridiano V. El video está filmado por un aficionado y es de la década del 60”, marca el anuncio de la publicación del video en el Facebook del centro cultural que lleva el nombre de la Estación de 17 y 71.

La cinta llegó al barrio de la mano de un hombre hace unos 15 años pero había quedado perdida entre la gran cantidad de material que se recibe en el Centro durante jornadas especiales. Finalmente, tras horas de búsqueda, sus integrantes se toparon con este material lleno de historia y nostalgia.

Beatriz Belo, es parte de ese barrio, está próxima a cumplir 84 años y fue una de las primeras mujeres que trabajó en la Estación Provincial. Ella cumplía funciones como secretaria en esa década y lo hizo hasta el primer cierre que sufrió el ferrocarril.

Sobre el hallazgo Beatriz expresó: “Siento mucha emoción, y más en esta época en la que uno está más sensible por estar encerrado. Uno recuerda cosas, es un volver al pasado, revivir la época. Fue sacar a luz otras cosas, algo realmente muy emocionante”.

La repercusión que tuvo el documento en las redes sociales la colmaron de sorpresa porque pudo reencontrar apellidos conocidos, de “gente que amamos el ferrocarril. Hijos de los que estábamos en esta época. La gente ama la estación, el ferrocarril. La Estación es el emblema de un barrio. Yo amo ese lugar, mi barrio, el lugar donde nací. Y las respuestas de la gente, me llegan al corazón”, quien nació en 71 entre 18 y 19 y sigue firme en esa zona de calles empedradas.

DETALLES DE LA CINTA

Quién dio con el material que hoy está viralizado en las redes sociales fue Juan Montiel, uno de los miembros de Centro Cultural: “Es una cinta de 16mm que en 2005, en una jornada que hicimos en la Estación, la había traído un hombre. Entre todo el material hicimos el museo, con muchas fotos pero la película la guardamos, era larga, de un viaje a Sierra de la ventana. Tenía muchas cosas antes de este video”, le comentó a EL DIA.

“Ahora buscando recuperamos esa cinta y me encontré esto. La revisé bien y perdido entre la cantidad de material que recolectamos estaba este. Pasaron 15 años desde que el hombre lo trajo. No lo podía creer. Para todos los compañeros es muy emocionante. La filmación no es todo el mismo viaje. En el inicio, donde se ven los galpones de 13 dónde están las locomotoras, es de la década del 60, pero puede que el material compile varios viajes distintos. Los que filmaban de aficionados en aquella época iban varías veces al mismo lugar. Cada uno o dos años se subía al tren y venían filmando desde Avellaneda hasta La Plata”

Integrantes del grupo Tres al Cubo pasaron el material a otro formato y fue el inicio del camino para compartir el documento con las nuevas generaciones. Tenían un plan de proyectarla, pero ante la incertidumbre que impone la cuarentena por la pandemia del coronavirus resolvieron dejar atrás esa idea. El próximo 6 de julio se cumplirá un nuevo aniversario del último tren.

Según se informó, en el video se ve la estación en todo su esplendor, los andenes, los galpones y la fosa semicircular de 13 y 71. Pasaron 60 años de todo eso pero el espíritu de la Estación sigue vivo en sus históricos vecinos. “El tren ya no corre, pero Meridiano es ferroviario”, retomó y cerró Beatríz, mientras sigue respirando el barrio.