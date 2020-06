Detuvieron a una pareja que llevaba a sus hijos escondidos en el baúl

Cuando ayer a la mañana el control policial detuvo en la autopista del Buen Ayre a la camioneta VW Surán, lo que más sorprendió a los agentes que realizaban el operativo no fue que la pareja de ocupantes no tuviera permiso de circulación en cuarentena ni que se mostrara muy nerviosa durante la detención. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que el hombre se negara a cumplir la indicación de abrir el baúl. Extrañado por esta actitud, uno de los policías inspeccionó la caja del vehículo y no tardó en advertir que había dos niños ocultos allí.

El curioso episodio, que tuvo lugar a la altura del kilómetros 21 de la autopista del Buen Ayre, involucró a Martín Sánchez Canaza (35) y Daisi Balcera (32), una pareja que decidió violar el confinamiento social y esconder a sus hijos de 12 y 13 años en el baúl del auto para asistir al cumpleaños del abuelo en la localidad de San Miguel.

Al ser informada de la situación, la Justicia Federal Penal de Morón dispuso que la familia, que reside en la Ciudad de Buenos Aires, fuera obligada a volver a su domicilio y ambos adultos quedaran imputados por infracción al artículo 205, en atención a la violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y al artículo 239, de desobediencia a la autoridad.

Lo cierto es que, aunque parezca insólito, el hecho no fue un episodio aislado. En lo que va de la cuarentena la intención de violar el confinamiento preventivo social sin ser descubierto ha llevado ya a varias personas a cometer una locura así.

A fines de marzo, un empresario fue detenido al intentar ingresar a un country tandilense llevando a su empleada doméstica oculta en el baúl.

El hombre, identificado como Gustavo Cardinale, fue demorado luego de que los vecinos del barrio privado pusieran en alerta a la guardia de ingreso acerca de esta situación, de la que se defendió asegurando que la mujer no iba en el baúl sino en el asiento de atrás para evitar contagios.

La situación se repitió a principios de mayo, cuando un hombre de 43 años fue detenido durante un control policial en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, donde se comprobó que no sólo circulaba sin permiso sino que llevaba a su hija escondida en el baúl.