Giro de Trump: no descarta un encuentro con Maduro y resta valor al reconocimiento de Guaidó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo hoy que está dispuesto a reunirse con su par venezolano, Nicolás Maduro, y que no tiene mucha confianza en el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país caribeño, Juan Guaidó, sobre cuyo liderazgo tiene dudas.

El giro de Trump, a contramano de toda su política exterior desde enero de 2019, se produjo en una entrevista al diario digital Axios.

“Tal vez pensaría en eso... a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones”, manifestó Trump a Axios.

El diario digital agrega luego que Trump no tiene mucha confianza en Guaidó, quien no pudo restarle poder al mandatario chavista, aunque no incluye la cita exacta donde el mandatario dice eso, señala la agencia de noticias DPA

Maduro solicitó en dos ocasiones reunirse con el presidente estadounidense, aunque la Casa Banca rechazó la propuesta

Trump señala en la entrevista que no fue suya la decisión de reconocer a Guaidó como presidente encargado.

El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton asegura en su libro de memorias que Trump se arrepiente de seguir su consejo y reconocer a Guaidó.

Si bien Trump no planea una apertura diplomática hacia Venezuela, su afirmación constituye un giro radical en la política estadounidense hacia ese país un año y medio después de haber reconocido a Guaidó como legitimo presidente venezolano.

El reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, resuelto en enero de 2019 por la Asamblea Nacional (Parlamento), que domina la oposición al chavismo, alineó a unos 50 países tras esa postura.

La sola posibilidad de que el jefe del Estado y del Gobierno estadounidense no descarte un encuentro con Maduro constituye una victoria diplomática para el presidente venezolano, a la vez que deja desairados a los países que integran el Grupo de Lima (Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Canadá, entre otros) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), que se alinearon con esta postura.

Maduro ha expresado en varias ocasiones su disposición a verse también con Trump, al que ha recriminado sin embargo estar detrás de un plan para hacerse con el poder en Venezuela a través de movimientos internos como el que encabeza Guaidó.

Las palabras de Trump aún no recibieron valoraciones por parte del gobierno de Maduro o del equipo de Guaidó, pero sí fueron criticadas por el virtual candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden, que se ha comprometido a "estar del lado del pueblo venezolano y de la democracia" si sale elegido presidente.

Biden advirtió en su cuenta de Twitter que "Trump habla con firmeza sobre Venezuela pero admira a ladrones y dictadores como Nicolás Maduro".