Escuela 55: padres movilizados por el posible cierre de un curso

Un grupo de padres de alumnos de quinto año de la Escuela Secundaria 55 de 6 entre 72 y 73, de Villa Elvira, se movilizó este mediodía ya que aseguran que sus hijos no tendrán la posibilidad de continuar sus estudios una vez que se reactiven las clases presenciales en el turno que ya tenían.

Las familias se encontraron con la sorpresa de un posible cierre definitivo del curso de quinto año de la mañana y la tarde. Aseguran que desde el colegio se hizo todo lo apropiado para garantizar la continuidad pero no así desde la Regional La Plata.

Desde la dirección de Educación bonaerense informaron que “las aulas modulares no están entre las posibilidades de uso para este colegio. Se analizará la situación una vez que se recuperen las clases presenciales, ahora está todo enfocado en la continuidad pedagógica con las variantes de educación a distancia y cuadernillos para los alumnos que no puedan acceder a Internet”.

Sin embargo, los padres aseguran que les habían prometido que se iban a abrir los dos cursos, el de la mañana y el de la tarde. E incluso remarcan que las condiciones sí están dadas puesto que las aulas están debidamente adecuadas para dictar clases. En tanto, sobre la posibilidad de que los alumnos acudan al turno noche, remarcaron que no hay espacio físico para que vayan todos al mismo turno.

“No nos garantizan la continuidad de nuestros hijos en los turnos en los que pedimos y en los cuales estaban anotados”, contó Andrea, madre de uno los alumnos. “Supuestamente nos dan continuidad a la noche pero no hay espacio físico. Y no nos quieren habilitar las aulas modulares que ya están listas como para empezar”, agregó.

Además, manifestó que “tenemos miedo que el día que vengan los chicos, les digan que vuelvan a su casa. El argumento es que no está la electricidad y que faltan cosas pero es mentira porque tenemos hasta las facturas. La directora nos apoya en todo y hace mucho por el colegio. Es una cuestión política o de directivos, no sé”.

“Nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto una vez que termine la pandemia. Pero ¿qué garantiza?. Porque todo va a retrasar el inicio. Ella (Directora de la Regional, Verónica Sosa) dio su palabra y se comprometió pero no está en los papeles. La escuela cuenta con todo, todo en perfectas condiciones, pero nadie dio la habilitación”, agregó Ana, otra mamá.

En tanto que Viviana, añadió que “el acta que nos hicieron firmar no sirve para nada. Nos tomaron el pelo. Porque dice, vamos a ver cuándo sigue la pandemia. Mi hija viene desde el jardín acá y ahora no tiene establecimiento. Esos nos dijeron, que no tienen establecimiento. No nos dieron solución. Está todo como para estar pero los chicos no pueden venir”