Ya son 20 los trabajadores contagiados de coronavirus en la Línea 202

La propagación de los contagios de coronavirus en trabajadores de la Línea 202 de transporte público se amplió en las últimas horas. Según confirmaron desde Transporte La Unión, la empresa que tiene la concesión de esa línea de micros, el número de infectados alcanza a 20, entre quienes hay choferes y otros empleados.

Como se viene informando desde el martes, la empresa radicó una denuncia en la Justicia ante las sospechas de una reunión de sus empleados por fuera del ámbito laboral, por lo que los participantes de dicho encuentro habrían violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo y a raíz de la infracción se habrían producido los contagios.

Concretamente, Transporte La Unión presentó en la UFI 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, la denuncia sobre el posible escenario de los contagios (la casa del chofer que cumplió años). Ahora, la funcionaria se encuentra abocada a investigar cómo se originó la docena de infecciones entre conductores, mecánicos y personal administrativo de la 202.

En tanto, uno de los choferes que enfermó de coronavirus salió al cruce de la versión de la empresa que asegura que el contagio habría sido consecuencia de una reunión entre compañeros de tareas se llevó a cabo, justamente, en su vivienda y a propósito de su cumpleaños.

Maximiliano Carrizo, jugador del equipo de fútbol del club Estrella de Berisso y chofer de la 202, admitió que porta el virus, pero negó que hubiera existido alguna responsabilidad de los trabajadores.

El joven desmintió los dichos de los directivos de la empresa al señalar, por las redes sociales, que no pudo haber organizado una fiesta de cumpleaños con mucha gente porque “los que me conocen saben que estoy construyendo mi casa, que es la que se ve en la foto (la que se viralizó). No entran 20 personas claramente. No es verdad lo que dicen que hicimos una gran fiesta”.

Según el descargo del joven, los empleados de la 202 que se contagiaron están aislados desde el primer día en que aparecieron los primeros síntomas. “No quisieron hacernos el hisopado –cuestionó-, nos descartaron como posibles positivos y a pesar de eso exigimos que se nos realice el hisopado”, añadió.

A raíz de los contagios de parte del personal Transportes La Unión confirmó que suspendían las actividades del servicio de micros de la 202 y se adelantó que no se iba a cumplir con ningún recorrido de la prestación que une Berisso con La Plata “hasta nuevo aviso”.

Al conocerse las infecciones, se decidió realizar hisopados, convocando, por turnos, a cada uno de los choferes que dependen de la compañía. Hasta no tener un panorama más claro no se determinará el regreso de los servicios.

Para cubrir un servicio que utilizan miles de usuarios, se reforzaron las frecuencias de los recorridos de la línea 214, que también conecta a nuestra ciudad con Berisso. Así se confirmó desde la UTA.