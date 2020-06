Tevez: "Voy a seguir en Boca hasta diciembre y donaré todo mi contrato"

Carlos Tevez anunció hoy que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró, en diálogo con radio La Red, que no permitirá que le "falten el respeto" en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de "ex jugador".

NOTICIA EN DESARROLLO