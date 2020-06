Ministro de Salud dice que el sistema sanitario podría colapsar en julio

Si no se logra revertir el ritmo exponencial de contagios de coronavirus en la Provincia, el sistema sanitario bonaerense podría colapsar a mediados del mes próximo, por la imposibilidad de dar respuesta a toda esa demanda. Así lo advirtió ayer el ministro de Salud Daniel Gollán, quien nuevamente volvió a llamar la atención sobre el crecimiento de la curva de casos de COVID 19, a pocas horas de que se anuncie cómo será la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“En la provincia de Buenos Aires nos da que, si sigue el ritmo exponencial, tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio”, afirmó Gollán en una entrevista radial, “Ahora, si logramos ir modulando el crecimiento de casos, eso no sucede. Incluso, si logramos disminuir la cantidad de casos, habremos generado el pico, que será el punto máximo al que llegó en este momento”, agregó.

El ministro de Salud bonaerense es una de las voces que vienen advirtiendo con dureza las posibles consecuencias de un aumento exponencial en los casos de COVID 19 a partir de la flexibilización de las restricciones de circulación. “Si se levanta la cuarentena, en quince o veinte días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos”, pronosticó días atrás.

Ayer, Gollán volvió a marcar sus diferencias con el gobierno de la Ciudad , que planea flexibilizar algunas actividades y salidas recreativas. “Si uno ve un aumento de casos, hay que ser más cautelosos, que si uno ve que van descendiendo”, remarcó. Además, insistió en que las estrategias sanitarias en el área metropolitana (AMBA) deben ser “comunes”. “Hay que tomarlo como una unidad epidemiológica. Para nosotros, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación y que no se pueda controlar. No estamos haciendo las cosas bien si lanzamos más circulación y después no sabemos dónde va”, apuntó.

Y no descartó un endurecimiento de la cuarentena: “Si la cosa se desmadra, hay que cerrar”.

En tanto, el viceministro de Salud Nicolás Kreplak, dijo ayer que “hay que reducir la circulación todo lo que se pueda” y “evitar los traslados de una ciudad a otra y no aflojar”, en el marco del aislamiento social y obligatorio por coronavirus.

“El pico todavía está en el futuro. Ojalá éste fuera el pico, sería una excelente noticia, pero no parece serlo”, expresó el funcionario.

Kreplak destacó que “hoy es imposible pensar en una flexibilización en el AMBA”, donde se siguen produciendo casos de contagios de coronavirus.

Por otra parte, sostuvo que “algunos países decidieron flexibilizar pensando que habían controlado la situación y terminaron con el sistema sanitario colapsado”.

“Todos estamos cansados de la cuarentena pero no podemos aflojar”, concluyó el ministro.

En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se reunió con los intendentes de la Primera sección electoral para conformar los “consejos de emergencia” con los que busca coordinar la asistencia en los distritos durante la pandemia de coronavirus.

La reunión se realizó en la Casa de la Niñez de Hurlingham, donde estuvieron el intendente local, Juan Zabaleta, y sus pares Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno) y representantes de distintas organizaciones sociales.