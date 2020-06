“Lo que hizo Riestra es una actitud repudiable”

Jorge Vivaldo, entrenador de Villa San Carlos, fue otro de los técnicos de la Región que salió a decir lo suyo, consultado por este diario, sobre el regreso a los entrenamientos de un grupo de jugadores de Deportivo Riestra, en medio de una crisis sanitaria que golpea a todo el país.

“Por su puesto que no estoy para nada de acuerdo con que los jugadores de Riestra hayan vuelto a trabajar, cuando está prohibido por motivos que todos conocemos”, expresó el Flaco Vivaldo.

Más adelante enfatizó que “hasta que el Gobierno nacional y las autoridades sanitarias pertinentes no levanten la prohibición, no podemos hacer nada. Esta es una situación complicada, que nos compete a todos”.

Y agregó: “Es repudiable lo que hicieron porque no deberían haberlo realizado. Todos queremos volver a entrenar, pero así no se hace, violando los protocolos y el aislamiento social y obligatorio. Este no es el mensaje que hay que dar en estos momentos donde la salud es la prioridad número uno”.