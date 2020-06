El mapa de los 188 barrios populares relevados en el Gran La Plata

El Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación realizó una actualización de dónde se encuentran los barrios populares del país y en nuestra región (La Plata, Berisso y Ensenada) fueron relevados 188 entre villas y asentamientos. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, hay un total de 1.726.

El Gobierno Nacional, para elaborar este relevamiento, considera barrio popular “a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

En el Gran La Plata, los barrios populares con mayor cantidad de familias se han formado entre las décadas de 1960 y 1980, como los casos de Villa Montoro y La Granjita, aunque otros más nuevos como Puente de Fierro comenzaron a constituirse a partir de 1990. Este último es tal vez el de mayor densidad poblacional con una 1400 familias. Desde esa década en adelante se registró un acelerado proceso de formación de asentamientos y villas.

En La Plata están señalados 152 barrios populares, en Berisso se registran 18 y en Ensenada 17. Hay uno que está compartido por estos dos últimos y que, justamente, es el que cobró notoriedad en los últimos días por un brote de casos de coronavirus: el barrio Cabezas.

En el mismo fueron confirmados 56 casos positivos hasta el momento (ver nota aparte) y desde el pasado miércoles las autoridades provinciales y municipales decidieron aislar un sector del barrio (aproximadamente 220 personas de las 1.300 que viven en todo el asentamiento).

En relación a otros barrios populares de nuestra región, la Municipalidad de La Plata viene realizando diferentes operativos en los mismos con el fin de encontrar casos positivos y evitar un brote. En los mismos se realizan controles de la temperatura para ver si tienen fiebre y olfativas casa por casa.

A nivel provincial, el asentamiento que se llevó todas las miradas en marco de la pandemia fue Villa Azul. El mismo tuvo un aislamiento total por la aparición de cientos de casos positivos y ahora ha entrada en una segunda etapa: el aislamiento será focalizado y los trabajadores esenciales podrán ingresar y salir pasando diversos controles.

problemas de acceso a los servicios en barrios populares

Semanas atrás este medio publicó un informe del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de la Plata con el detalle de los principales problemas que tienen las personas que viven en los barrios populares de la Región.

Algunos de los datos más sobresalientes son los siguientes: el 90 por ciento no tiene acceso a red de cloacas; el 70 por ciento no tiene acceso formal a la red eléctrica; el 80 por ciento no tiene acceso a la red de gas; el 60 por ciento no tiene red de agua con tanque; y el 40 por ciento no cuenta con alumbrado público.