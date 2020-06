Nazarena Vélez indignada con quienes la critican por su peso: "Soy una Mamushka, pero FELIZ"

Nazarena Vélez se convirtió en tendencia en Twitter en las últimas horas a raíz de una serie de comentarios que hicieron cientos de usuarios en las redes sociales refiriéndose al peso a la actriz.

La actriz, que participó junto a su hija, Barbie, de Mamushka, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por El Trece, se enteró de las repercusiones que había generado su presencia en el ciclo y salió a responder.

“Soy una Mamushka más, pero FELIZ!! Pasen y chupen (que hay carne para tod@s). Se tenía que decir y se dijo”, tuiteó Nazarena junto a una foto en la que se la veía con su hija, minutos antes de grabar el programa.

Soy una Mamushka más‼️

pero FELIZ 😁

Pasen y chupen

(qué hay carne para tod@s)

Se tenía que decir y se dijo💪 pic.twitter.com/OG7l40UGAz — Nazarena Vélez (@veleznazarena) June 9, 2020

Minutos antes y mientras estaba saliendo al aire en el programa, fue la misma Nazarena la que se rió de su aspecto. “No, no: lo cerda que estoy...Lo cerda que salgo, en realidad, porque no estoy mal si ven las fotos o me ven personalmente. Pero, en tele, salgo hecha verga. ¡Dios! Al lado de la raquítica de Barbarita y de Mariana”, señala Nazarena.

Y luego sigue hablando, siempre en tono de humor: “Cuando salgo de costado con el ojete globo que tengo, esta señorita se está cagando de risa. Porque, claro, como” ella es así (dice mostrando el dedo menor)". A lo que Barbie responde: “A nadie lo favorece la cámara”. Pero Nazarena insiste: “Soy un globo terráqueo”.

A raíz de la fuerte repercusión que se generó decidió grabar otro video haciendo su descargo. “Soy TT en Twitter, es decir, tendencia primera en la Argentina, porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda...Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me diverten, tomo captura, me divierto. Soy una Mamushka más. Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia", comenzó diciendo Nazarena.