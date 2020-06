Un youtuber Yao Cabrera en el ojo de la tormenta por el reto a un nene que le pedía una foto

El youtuber Yao Cabrera quedó en el ojo de la tormenta por un video que se conoció en las últimas horas y que lo muestra regañando a un nene que estaba pidiéndole un autógrafo.

No es la primera vez que el uruguayo de 23 años, famoso por sus videos en YouTube, queda envuelto en polémicas. También ha sufrido escraches por violencia de género e intentos de abusos.

En esta oportunidad, Cabrera iba en un auto cuando varios niños se le acercaron para tener contacto con él y pedirle una foto, pero en el momento en que un menor de edad se acercó al vehículo, el youtuber se bajó furioso y retó al nene.

un nene le dijo a yao cabrera que no tenía papá y él le dijo “YA VEO POR QUÉ” y solamente por tocarle el auto dios que chabon pelotudo literalmente DEJEN DE CONSUMIR A ESE ABUSADOR ENFERMO pic.twitter.com/qTgAG8rudW — aaron (@shawnftoctavia) June 8, 2020

“Te estoy viendo, no golpees el auto. Si quieren foto, foto. Si quieren saludo, saludo, pero no faltés el respeto. A portarse bien, no sean maleducados ni hagás lo que no te gustan que te hagan. Si no te lo enseñó tu papá te lo enseño yo”, sostuvo.

Por lo bajo se escucha que el niño dice: “No tengo papá” y Cabrera aprovechó este comentario para lanzar otra frase hiriente: “Ya veo porqué no tenés papá”.