"Están los que creen que hay que torturar a la gente para que no salga a la calle", dijo Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni volvió a encender la mecha hoy en torno a la pelea con el gobierno nacional. Luego de irrumpir a los gritos en un control de la Policía Federal en el Puente La Noria, el funcionario salió a hacer fuertes declaraciones tras las críticas de su par nacional Sabina Frederic, entre ellas, que "están los que creen que hay que torturar a la gente para que no salga a la calle, pero yo creo que tenemos que hacerle las cosas mas fáciles”.

“¿Pretendían que les lleve medialunas al Ministerio de Seguridad para debatir como arreglábamos un retén?”, preguntó en tono irónico en declaraciones al programa de Luis Novaresio en radio La red. Además contó que “había una embarazada en trabajo de parto que llevaba esperando 15 minutos en una ambulancia. Ocurre que están los que creen que hay que torturar a la gente para que no salga a la calle, pero yo creo que tenemos que hacerle las cosas mas fáciles”.

“Yo estoy donde están los problemas, no estoy encerrado en el ministerio. Hace 30 años que trabajo en el Estado y ando en la calle, entonces podrían decir que llevo 30 años en campaña”, respondió cuando se lo acusó de tener actitudes de "campaña política". “Uno tiene que entender lo que está pasando y para eso hay que estar en el lugar", puntualizó y agregó que "eso me lo enseñó Alicia Kirchner hace años, cuando me hizo ver que la única manera de sensibilizarse es compartir los zapatos del otro; si no, nunca lo va a entender”. También hizo hincapié en que “el que quiere construir éxito tiene que exponerse; el que no quiere problemas, que no haga nada”.

También Berni habló en el canal de noticias TN, donde sostuvo que "no es grave corregir errores", minimizando así la situación vivida esta mañana en el límite entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires.