Las cuatro reglas básicas para hablar de sexo con la pareja

El sexo es complejo, nos brinda multitud de sensaciones, proporciona placer y, por supuesto, afianza los lazos, aunque a veces es tan fuerte su poder que también puede destruirlos.

Muchas parejas tienen problemas relacionados con el sexo, y en muchas de ellas el verdadero conflicto se encuentra en la comunicación: quizá por un tabú cultural nos cuesta mucho expresar nuestros deseos y miedos en todo lo relacionado con nuestra sexualidad.

Si actualmente te encontrás estancado o estancada en tu relación o tenés algún problema relacionado con la sexualidad, no hay que alarmarse, pues es algo que puede ocurrir. Muchas personas acuden a terapia de pareja justamente por ello, y los conflictos pueden ir desde que no encuentran tiempo para hacerlo porque cayeron en la vorágine de la rutina, a que uno de los dos tiene más libido y no se siente deseado. Sea como fuere, si estás intentando establecer una conversación sobre sexo con tu pareja, hay cuatro reglas que debes seguir siempre para que todo sea fructífero.

El tema de las sorpresas

“No sorprendas a tu pareja”: Se trata de un tema sensible, por lo tanto la cama no es un lugar para hablarlo. Según indica la psicóloga Laurie Watson en ‘Psychology Today’, lo mejor es que invites a tu pareja a sentarse tranquilos a charlar y a tomar algo y, sobre todo, no la sorprendas de repente con el tema. Explicale antes de qué querés hablar. Por ejemplo: “Me encantaría hablar de la manera en la que podemos aumentar nuestra frecuencia sexual cómodamente para ambos. ¿Te parece que cuando tengamos un momento más tranquilos y los dos estemos con tiempo podamos hablar al respecto?”. Esa es una buena forma de allanar el terreno.

Elecciones

“Elige un tema de conversación”: Irse por las ramas nunca es buena idea, y sacar la agenda tampoco. Pensá realmente sobre lo que querés hablar, enfocate. Aunque puede parecer una buena idea poner todos los asuntos que te preocupan sobre la mesa, las discusiones sobre sexo deben ser “cortas, enfocadas y limitadas”, tal cual recomiendan los profesionales del tema. Es mejor resolver sentimientos complejos sobre asuntos de la relación pasito a pasito.

Por ejemplo, una mujer desea que su marido se acerque a ella, y además se encuentra preocupada porque la situación se ha agravado con la disfunción eréctil del mismo. En lugar de intentar tratar todos los temas juntos, lo mejor es que se tengan conversaciones por separado: una en la que discutan la atracción que él siente por ella, y en otra que hablen sobre la disfunción eréctil para poder atajar el problema.

Delicadeza

“Tener tacto”: Las sugerencias deben ser eso, en lugar de quejas. Es un tema complejo que puede hacer mucho daño. Según la psicóloga Watson primero uno debe “tranquilizar” a su pareja “comentando sobre los aspectos positivos de su vida sexual: ‘Me encanta cuando nos reímos juntos en la cama’. Luego sugerile lo que deseás: ‘en otras ocasiones me gustaría que hubiera más intensidad’. Seguí la sugerencia con un ejemplo: ‘creo que sería sexy si intentaras una línea sugerente’. Luego abrí la discusión para escuchar su punto de vista: ‘¿A vos qué te gusta y qué te gustaría que fuera distinto?’ No digas: ‘Sos tan bromista que no puedo excitarme’”.

Los fundamentos

Algunas preguntas son buenas para entender mejor a tu compañero o compañera, así como sus necesidades. A continuación, algunos ejemplos o una especie de Ping Pong para poner en práctica:

*¿Cuál es la hora del día en la que te sientes más sexual?

* ¿La seducción la tenés que empezar vos siempre o puede mecharse?

*¿Te gusta que el acercamiento sexual comience con palabras o con contacto?

*¿Con qué frecuencia te gustaría tener contacto sexual a la semana?

*¿Qué actos te excitan más al momento de intimar?

La comunicación, como en todos los vínculos de la vida, es fundamental y nos abrirá muchos caminos. Si la pareja va mejorando ese aspecto clave, no solo verá como se enriquece su relación al momento de intimar, sino que la vida conyugal dará un vuelco positivo.