Roba bombachas a tres mujeres del mismo barrio y las devuelve escritas con frases obscenas

Un misterioso ladrón de ropa íntima de mujer tiene en vilo a un vecindario de Villa Elvira lindante con la localidad de Altos de San Lorenzo.

Por lo que contaron las tres damnificadas que hasta el momento denunciaron la situación, el individuo acostumbraría entrar a parques o patios al aire libre donde observa bombachas y corpiños colgados en un tenderero, roba esas prendas y días más tarde les devuelve algunas con inscripciones obscenas e intimidatorias .

Por lo que pudo recoger este diario ayer en el lugar, sólo una de las víctimas decidió radicar una denuncia sobre el tema, en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto.

Sin embargo, por el momento se ignora quién roba y hostiga a estas jóvenes mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años.

La Policía confirmó que hay una investigación en marcha y tanto las víctimas como los pesquisas, creen que el responsable de esta curiosa historia reside en las inmediaciones de las tres viviendas en donde viene actuando.

En dos casos, la problemática empezó a verse hace un par de años y en el restante, desde hace cuatro meses.

“ES UN PSICÓPATA”

La peluquera Carolina Bustos (26) es una de las damnificadas por el accionar del desconocido. Ayer, ante este diario no dudó en calificarlo como “un psicópata”. En el parque de su casa de la zona de 13 y 90, detalló que “ya me robó en cuatro meses 15 bombachas y dos corpiños”, precisó la joven.

“A las otras dos chicas y a mí nos preocupa que este tipo intente un abuso sexual”

Carolina Bustos (26) Una de las damnificadas

La peluquera apuntó que “al principio no me daba cuenta de que me faltaban algunas prendas de mi ropa interior, porque iba comprando otras nuevas. Hasta que un día “me tiró una bombacha que era mía, que estaba rota pero que tenía una inscripción obscena. También me devolvió una bombacha con la frase `soy tu machito` y tengo en mi celular una foto de otra bombacha con una inscripción con hizo con Liquid Paper”.

Carolina aseguró que mantuvo charlas telefónicas con las otras dos víctimas, lo cual le permitió saber que “a ellas, que viven a 200 metros de mi casa, hace dos años que les hace lo mismo”.

“Nos preocupa que en algún momento intente además cometer algún abuso sexual a cualquiera de nosotras. No sabemos qué cosas pueden pasan por su cabeza”, expresó sin ocultar su inquietud al respecto.

“Lo que más quiero es que la Policía lo agarre, con alguna vigilancia nocturna por esta zona, ya que siempre actúa de madrugada”, consignó. Y citó que: “desde enero que vivimos acá y ese mismo mes nos desvalijaron la casa. Cuando nos recuperemos, pondremos cámaras de seguridad y una alarma”.