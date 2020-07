Desde los shoppings reclaman volver a la actividad a partir del 18 de julio

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) reclamó ayer que los grandes centros comerciales sean incluidos entre las actividades a las que se les permitirá volver a funcionar a partir del próximo sábado, cuando empiece la nueva etapa de la cuarentena.

Según un comunicado difundido por la entidad, entre la capital federal, el Conurbano y el Gran La Plata hay 44 locales de este tipo “y la situación de todos ellos ya pasa de crítica: hace cuatro meses que no generan ingresos y, en muchos casos, cerca del 20 por ciento de los locatarios han comunicado que no reabrirán sus puertas. Si no se nos permite volver a trabajar, esa cifra se incrementará”.

El texto advirtió que “las experiencias en el interior demuestran que los protocolos de seguridad permiten el funcionamiento de los centros comerciales, minimizando el riesgo de contagio, con las lógicas limitaciones que impone la emergencia”. Por eso, la Cámara pidió que “cuando se disponga la reapertura de los comercios a la calle, también se lo haga con los centros comerciales”.

El comunicado citó casos de ciudades como Rosario y Córdoba, entre otras en las que los shopping reabrieron de manera limitada, con estrictos protocolos de seguridad. “Y hasta la fecha no ha habido reportes de que esto haya incidido de manera negativa en la situación sanitaria de esas urbes, lo que indica un éxito en la elaboración y aplicación de los protocolos de reapertura”, argumentaron desde el sector.