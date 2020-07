Otra jornada con reclamos por cortes de luz, agua y piquetes en la Región

Las deficiencias de los servicios de agua y luz, esenciales para las familias en época de frío y pandemia, siguen a la orden del día según los reclamos emergidos desde distintos puntos de nuestra región.

En lo que concierne al agua, Estefanía de Arturo Seguí afirmó que desde anoche "no tengo ni una gota de agua". "Según ABSA no funcionan los generadores por inconvenientes eléctricos y pusieron generadores".

En ese sentido la mujer explicó que "estuvo Edelap haciendo trabajos en la zona, pero no son suficientes, visto que todavía a esta hora después de casi una semana sin agua, las bombas no pueden funcionar si no es con un generador".

"La empresa ABSA o Edelap, alguien debe hacerse cargo de la obra que se necesita para que estos problemas no se repitan más", agregó.

En torno al reclamo, voceros de Edelap comunicaron que "se realizaron trabajos en la zona la semana pasada y esta semana para mejorar la calidad de servicio. Durante dicho período mantuvimos coordinación con representantes técnicos de la empresa encargada del suministro de agua en la zona para confirmar que el problema estaba solucionado en sus puntos de suministro".

Asimismo, vecinos de 14 entre 68 y 69 manifestaron preocupación por la escasa presión en las canillas pero sobre todo por la falta de respuestas de ABSA. "La incertidumbre en la que estamos por no saber cuándo contar de nuevo con el servicio, que es muy importante para cuidarse de la pandemia, es estresante", comentó una mujer, aunque la titularidad del servicio figura a nombre de Fausto Olivero.

Por otra parte, Graciela Pavón dio cuenta de un corte de luz que se prolongaba desde anoche en la zona de 134 entre 523 y 524. "Debe ser una fase, porque algunos tienen energía y otros no tenemos. Ya llamamos a Edelap pero todavía no nos arreglaron el problema", manifestó.

En tanto, Kiara consignó que en la zona de 616 y 5 "explotan los transformadores y venimos padeciendo muchos problemas con la luz". "Ayer vinieron a mediodía, arreglaron y a la noche de volvió a cortar".

Los problemas con el servicio se extendían en la zona de Florida y 38, en Berisso, pero en este caso es por cableados de media tensión al ras del piso. "Hay postes caídos y los cables con tensión por poco tocan el suelo. Es un peligro. Hice un montón de reclamos a Edelap pero no quieren creer que acá puede pasar algo…", deslizó un vecino que se identificó como Marcelo.

También se registraban reclamos por cortes de luz en la zona de 137 y 90, donde un grupo de damnificados realizaba un corte de calle en la modalidad de piquete, por lo que no se podía circular. La medida generó malestar en un barrio Procrear de la zona porque no pueden desplazarse hacia La Plata.

"Nos vemos perjudicados por el piquete, pero a su vez sabemos que su reclamo es legítimo", expresaron.

A su vez, un usuario que se identificó como Jorge, afirmó que "en el barrio Centinela de Lisandro Olmos se corta la energía a cada rato". "Hace frío, se corta. Hace calor, se corta. Y después tarda mucho en regresar. Lo peor es que desde Edelap no dan respuesta. Los cortes son muy frecuentes", se quejó.